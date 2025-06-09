В этой статье я покажу, как уяз­вимос­ти в C2-фрей­мвор­ках Havoc и HardHat могут при­вес­ти к ком­про­мета­ции хос­та, на котором они раз­верну­ты. Для даль­нейше­го повыше­ния при­виле­гий мы исполь­зуем спо­соб переза­писи фай­лов коман­дой sudo iptables.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Backfire с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.49 backfire.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.2p1;
  • пор­ты 443 и 8000 — веб‑сер­вер Nginx 1.22.1.

Так­же скан показы­вает, что кор­невой каталог сай­та на пор­те 8000 не име­ет индекс‑фай­ла, а зна­чит, нам дос­тупно все содер­жимое катало­га.

Содержимое корневого каталога на порте 8000
Со­дер­жимое кор­невого катало­га на пор­те 8000
 

Точка входа

В кор­невом катало­ге два фай­ла: какой‑то патч disable_tls.patch и файл про­филя для C2-фрей­мвор­ка Havoc havoc.yaotl. В фай­ле про­филя содер­жатся учет­ные дан­ные для под­клю­чения к сер­веру C2.

Содержимое файла havoc.yaotl
Со­дер­жимое фай­ла havoc.yaotl

Справка: C2-фреймворк

C2-фрей­мворк (Command and Control, так­же С&C) — это прог­рам­мная плат­форма, которая исполь­зует­ся для уда­лен­ного управле­ния заражен­ными устрой­ства­ми в инфраструк­туре ата­кующе­го. Такие фрей­мвор­ки обес­печива­ют каналы свя­зи меж­ду опе­рато­ром и ском­про­мети­рован­ными машина­ми, поз­воляя выпол­нять коман­ды, заг­ружать и ска­чивать фай­лы, собирать дан­ные и управлять вре­донос­ной активностью. Они широко при­меня­ются при тес­тирова­нии на про­ник­новение, кибер­шпи­она­же и ата­ках типа APT, пре­дос­тавляя гиб­кий и час­то модуль­ный интерфейс для скры­того кон­тро­ля над целевы­ми сис­темами.

В репози­тории c2-vulnerabilities содер­жатся экс­пло­иты для некото­рых C2-фрей­мвор­ков, а под­робное опи­сание есть в бло­ге. Сре­ди перечис­ленных фрей­мвор­ков есть и исполь­зуемый на сер­вере Havoc.

Содержимое репозитория
Со­дер­жимое репози­тория

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