Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Backfire с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.49 backfire.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.2p1;
- порты 443 и 8000 — веб‑сервер Nginx 1.22.1.
Также скан показывает, что корневой каталог сайта на порте 8000 не имеет индекс‑файла, а значит, нам доступно все содержимое каталога.
Точка входа
В корневом каталоге два файла: какой‑то патч
disable_tls. и файл профиля для C2-фреймворка Havoc
havoc.. В файле профиля содержатся учетные данные для подключения к серверу C2.
Справка: C2-фреймворк
C2-фреймворк (Command and Control, также С&C) — это программная платформа, которая используется для удаленного управления зараженными устройствами в инфраструктуре атакующего. Такие фреймворки обеспечивают каналы связи между оператором и скомпрометированными машинами, позволяя выполнять команды, загружать и скачивать файлы, собирать данные и управлять вредоносной активностью. Они широко применяются при тестировании на проникновение, кибершпионаже и атаках типа APT, предоставляя гибкий и часто модульный интерфейс для скрытого контроля над целевыми системами.
В репозитории c2-vulnerabilities содержатся эксплоиты для некоторых C2-фреймворков, а подробное описание есть в блоге. Среди перечисленных фреймворков есть и используемый на сервере Havoc.
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