В свете юридического конфликта между холдингом Automattic и WP Engine, группа бывших разработчиков WordPress при поддержке Linux Foundation запустила FAIR Package Manager — независимую систему распространения доверенных плагинов и тем для WordPress.

Напомним, что конфликт между холдингом Automattic (владелец WordPress.com и WooCommerce) и крупным хостинг-провайдером WP Engine начался в 2024 году, после того как первые запретили вторым доступ к платформе WordPress.org, используемой всеми сайтами на базе WordPress для поддержания плагинов и тем в актуальном состоянии.

Этот конфликт возник из-за целой совокупности проблем, включая споры об использовании бренда и разногласия по поводу вклада в опенсорсный проект WordPress.

Так, в прошлом году представители WP Engine направили письмо о прекращении противоправных действий в адрес Automattic, после того как сооснователь и глава WordPress Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg) публично назвал WP Engine «раковой опухолью» и обвинил компанию в получении прибыли от WordPress и использовании бренда без какого-либо вклада в развитие CMS.

Также WP Engine обвинила Мулленвега в попытке вымогательства миллионов долларов за лицензирование торговой марки, после того как тот пригрозил «ядерным ударом и тактикой выжженной земли», если компания не подчинится его требованиям.

Automattic ответила на это собственным предупредительным письмом, утверждая, что WP Engine получила доход в размере 400 млн долларов за счет незаконного использования названия WordPress и нарушения прав на торговые марки WordPress и WooCommerce.

В свете этих споров некоммерческая организация Linux Foundation представила FAIR Package Manager, нейтральную систему распространения плагинов, которая не будет зависеть от единственного источника для доставки и обновления плагинов и тем.

«Проект FAIR Package Manager открывает путь к стабильности и росту в области опенсорсного управления контентом, предоставляя участникам и компаниям дополнительные возможности, регулируемые нейтральным сообществом», — заявляет исполнительный директор Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin).

Децентрализованная альтернатива экосистеме WordPress.org призвана вернуть контроль разработчикам и хостерам WordPress с помощью drop-in плагина, который заменит централизованные сервисы на федеративную инфраструктуру.

Разработчики обещают, что новая платформа «объединит разрозненную экосистему, собирая плагины из любого источника», а также «обеспечит безопасность цепочки поставок, включая улучшенные меры криптографической безопасности, улучшенную проверку совместимости браузеров и возможность полагаться на криптографические параметры из доверенных источников».

Также предлагается заменить взаимодействие с API WordPress.org на локальные или FAIR-альтернативы; ввести новую модель распространения плагинов и тем (добавляя поддержку opt-in пакетов, использующих протокол FAIR); позволить хостерам создавать собственные зеркала плагинов и тем, используя AspirePress или собственные домены.