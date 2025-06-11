Хакер #313. Вызов для Windows
В свете юридического конфликта между холдингом Automattic и WP Engine, группа бывших разработчиков WordPress при поддержке Linux Foundation запустила FAIR Package Manager — независимую систему распространения доверенных плагинов и тем для WordPress.
Напомним, что конфликт между холдингом Automattic (владелец WordPress.com и WooCommerce) и крупным хостинг-провайдером WP Engine начался в 2024 году, после того как первые запретили вторым доступ к платформе WordPress.org, используемой всеми сайтами на базе WordPress для поддержания плагинов и тем в актуальном состоянии.
Этот конфликт возник из-за целой совокупности проблем, включая споры об использовании бренда и разногласия по поводу вклада в опенсорсный проект WordPress.
Так, в прошлом году представители WP Engine направили письмо о прекращении противоправных действий в адрес Automattic, после того как сооснователь и глава WordPress Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg) публично назвал WP Engine «раковой опухолью» и обвинил компанию в получении прибыли от WordPress и использовании бренда без какого-либо вклада в развитие CMS.
Также WP Engine обвинила Мулленвега в попытке вымогательства миллионов долларов за лицензирование торговой марки, после того как тот пригрозил «ядерным ударом и тактикой выжженной земли», если компания не подчинится его требованиям.
Automattic ответила на это собственным предупредительным письмом, утверждая, что WP Engine получила доход в размере 400 млн долларов за счет незаконного использования названия WordPress и нарушения прав на торговые марки WordPress и WooCommerce.
В свете этих споров некоммерческая организация Linux Foundation представила FAIR Package Manager, нейтральную систему распространения плагинов, которая не будет зависеть от единственного источника для доставки и обновления плагинов и тем.
«Проект FAIR Package Manager открывает путь к стабильности и росту в области опенсорсного управления контентом, предоставляя участникам и компаниям дополнительные возможности, регулируемые нейтральным сообществом», — заявляет исполнительный директор Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin).
Децентрализованная альтернатива экосистеме WordPress.org призвана вернуть контроль разработчикам и хостерам WordPress с помощью drop-in плагина, который заменит централизованные сервисы на федеративную инфраструктуру.
Разработчики обещают, что новая платформа «объединит разрозненную экосистему, собирая плагины из любого источника», а также «обеспечит безопасность цепочки поставок, включая улучшенные меры криптографической безопасности, улучшенную проверку совместимости браузеров и возможность полагаться на криптографические параметры из доверенных источников».
Также предлагается заменить взаимодействие с API WordPress.org на локальные или FAIR-альтернативы; ввести новую модель распространения плагинов и тем (добавляя поддержку opt-in пакетов, использующих протокол FAIR); позволить хостерам создавать собственные зеркала плагинов и тем, используя AspirePress или собственные домены.
«Проект FAIR Package Manager дает экосистеме WordPress более прочную и независимую основу для доставки программного обеспечения. Децентрализуя распространение, мы обеспечиваем длительную устойчивость этой платформы для управления контентом с открытым исходным кодом. Всем, кто работает на WordPress, будь это продукт, сервис или критическая инфраструктура — проект FAIR Package Manager предлагает вам надежный и стабильный путь вперед», — добавляет Кэрри Дилс (Carrie Dils), одна из трех сопредседателей технического руководящего комитета FAIR.