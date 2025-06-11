В следующем месяце в Outlook Web и новом Outlook для Windows будет расширен список блокируемых вложений, анонсировали специалисты Microsoft.

Начиная с июля 2025 года Outlook будет блокировать файлы .library-ms и .search-ms.

«В рамках наших постоянных усилий по повышению безопасности в Outlook Web и новом Outlook для Windows мы обновляем список блокируемых по умолчанию типов файлов в OwaMailboxPolicy. Начиная с начала июля 2025 года, типы файлов [.library-ms и .search-ms] будут добавлены в список BlockedFileTypes», — пишут представители компании.

Файлы .library-ms (в Windows они определяют библиотеки, объединяющие локальные и удаленные папки в одном представлении проводника) применяются в фишинговых атак с начала 2025 года. Такие файлы использовались для атак на правительственные организации и частные компании и эксплуатации уязвимости CVE-2025-24054, которая раскрывает хэши NTLM.

URI хэндлер протокола search-ms также применяется фишерами как минимум с июня 2022 года. Тогда соучредитель Hacker House и ИБ-исследователь Мэтью Хики обнаружил, что он может использовать search-ms и проблему CVE-2022-30190 для автоматического запуска окон Windows Search на устройствах получателей, чтобы обманом вынудить их запустить вредоносное ПО.

«Новые блокируемые типы файлов используются редко, поэтому большинство организаций эти изменения не затронут. Однако если ваши пользователи отправляют и получают такие вложения, они больше не могут открыть или загрузить их в Outlook Web или новом Outlook для Windows, — предупреждают в Microsoft. — Если ваша организация не использует эти типы файлов, никаких действий предпринимать не нужно. Обновление будет автоматически применено ко всем политикам почтовых ящиков OWA в вашей организации. Если же вам необходимо разрешить эти типы файлов, вы можете включить их в AllowedFileTypes в OwaMailboxPolicy до развертывания обновления».

С полным списком блокируемых на сегодняшний день вложений в Outlook можно ознакомиться в документации Microsoft.

Напомним, что Microsoft уже давно удаляет и отключает различные функции Office и Windows, которыми злоупотребляют хакеры. Так, еще в 2018 году компания расширила поддержку Antimalware Scan Interface (AMSI) для клиентских приложений Office 365, чтобы блокировать атаки с использованием макросов VBA. После этого компания стала блокировать макросы VBA по умолчанию, отключила макросы Excel 4.0 (XLM), представила защиту для макросов XLM и начала блокировать недоверенные надстройки XLL по умолчанию во всех тенантах Microsoft 365.

Кроме того, в мае прошлого года Microsoft объявила об отказе от VBScript, в апреле 2025 года сообщила об отключении всех элементов управления ActiveX в Windows-версиях приложений Microsoft 365 и Office 2024.