import sys

if len ( sys . argv ) == 1 :

print ( " Usage: " + sys . argv [ 0 ] + " < usernames. txt> " )

sys . exit ( 1 )

names = open ( sys . argv [ 1 ] , " r " ) . read () . strip () . split ( ' \ n ' )

list = [ ]

for name in names :

n1 , n2 = name . split ( ' ' )

list . append ( n1 )

list . append ( n1 + n2 )

list . append ( n1 + " . " + n2 )

list . append ( n1 + " - " + n2 )

list . append ( n1 + " _ " + n2 )

list . append ( n1 + n2 [ 0 ] )

list . append ( n1 + " . " + n2 [ 0 ] )

list . append ( n1 + " - " + n2 [ 0 ] )

list . append ( n1 + " _ " + n2 [ 0 ] )

list . append ( n2 [ 0 ] + n1 )

list . append ( n2 [ 0 ] + " . " + n1 )

list . append ( n2 [ 0 ] + " - " + n1 )

list . append ( n2 [ 0 ] + " _ " + n1 )

list . append ( n2 )

list . append ( n2 + n1 )

list . append ( n2 + " . " + n1 )

list . append ( n2 + " - " + n1 )

list . append ( n2 + " _ " + n1 )

list . append ( n2 + n1 [ 0 ] )

list . append ( n2 + " . " + n1 [ 0 ] )

list . append ( n2 + " - " + n1 [ 0 ] )

list . append ( n2 + " _ " + n1 [ 0 ] )

list . append ( n1 [ 0 ] + n2 )

list . append ( n1 [ 0 ] + " . " + n2 )

list . append ( n1 [ 0 ] + " - " + n2 )

list . append ( n1 [ 0 ] + " _ " + n2 )

for n in list :