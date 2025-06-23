Как отмечают СМИ, с начала июня 2025 года трафик Cloudflare в России снизился примерно на треть. И хотя ранее Роскомнадзор (РКН) призывал владельцев российских интернет-ресурсов отказаться от использования сервиса, сейчас в ведомстве объясняют снижение объемов трафика проблемами у «отдельных зарубежных хостинг-провайдеров».

По информации «Коммерсанта», с 10 июня российский трафик Cloudflare в среднем сократился примерно на 30%, что подтверждается статистикой официального сервиса Cloudflare Radar.

Однако представители Роскомнадзора сообщили изданию, что информация о снижении объемов трафика «не соответствует действительности», и допустили, что «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров могли возникнуть из-за технических проблем на их стороне».

«Для обеспечения стабильной работы сервисов рекомендуется размещать информационные ресурсы на инфраструктуре отечественных провайдеров хостинга», — добавляли в ведомстве.

Напомним, что представители РКН неоднократно предупреждали, что владельцам российских интернет-ресурсов следует отказаться от использования включенного по умолчанию расширения CDN-сервиса компании Cloudflare. В ведомстве объясняли, что TLS ECH (Encrypted Client Hello) может обходить ограничения доступа к запрещенной в РФ информации.

Владельцам ресурсов советовали отключить расширение TLS ECH или «использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак».

В беседе с «Коммерсантом» глава хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин отметил, что крупные иностранные сервисы (включая Twitch, Kick, Spotify, OpenAI, Amazon, Faceit и так далее) используют Cloudflare, и теперь могут наблюдаться проблемы с доступом к ним.

Как добавил ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексей Козлов, блокировки затрагивают не только CDN и DDoS-защиту, но и инфраструктурные сервисы (DNS-over-HTTPS, API-доступ, OCSP), что делает Cloudflare практически недоступным на территории РФ.

В RUVDS, Servicepipe и EdgeЦентр отметили, что сейчас более 40% сайтов в рунете используют Cloudflare (около 300 000 ресурсов). Также эксперты полагают, что около 45% сайтов малого и среднего бизнеса используют бесплатные сертификаты Let’s Encrypt от Cloudflare. При этом российских глобально доверенных центров не существует и их сертификаты в рамках работы интернета все еще расцениваются как недоверенные.

По словам руководителя направления кибербезопасности в EdgeЦентр Максима Большакова, российские сервисы пока не могут полностью заменить всю линейку Cloudflare: у них отсутствуют бесплатные тарифы с базовой защитой и ускорением, а также, например, гибкая настройка WAF и глобальная сеть точек присутствия. Кроме того, перенос инфраструктуры на российские CDN обходится дороже — от 9000 рублей в месяц против бесплатного тарифа Cloudflare.