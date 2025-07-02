Испанские власти арестовали пять человек, подозреваемых в отмывании 540 млн долларов, полученных в результате незаконных криптовалютных инвестиционных схем и обмана более 5000 человек.

Операция правоохранительных органов, получившая название Borrelli, проводилась при поддержке и координации Европола, а также правоохранителей из Эстонии, Франции и США.

Мошенничество, связанное с криптоинвестициями, обычно осуществляется посредством популярного в последние годы романтического скама (также эта схема также известна под названием «забой свиней» — pig butchering).

В рамках схемы мошенники используют социальную инженерию и выходят на контакт с людьми («свиньями») в социальных сетях и приложениях для знакомств. Со временем преступники завоевывают доверие своих жертв, имитируя дружбу или романтический интерес, а порой даже выдают себя за реальных друзей жертвы.

Когда «контакт» установлен, в какой-то момент преступники предлагают жертве инвестировать в криптовалюту, для чего цель направляют на фальшивый сайт. Увы, вернуть свои средства и получить заявленные доходы от таких «инвестиций» обычно невозможно. Как правило, после «вложения» средств они перемещаются через множество счетов, что крайне затрудняет их отслеживание.

Расследование активности этой мошеннической группы началось еще в 2023 году. С тех пор эксперты Европола по финансовым преступлениям помогали испанским властям, координируя расследование и предоставляя оперативную поддержку. В день проведения операции в Испанию даже был направлен специалист по криптовалютам для оказания помощи следователям.

Хотя изучение использованных злоумышленниками методов продолжается до сих пор, полиция сообщает, что в настоящее время удалось понять modus operandi группировки, которая переправляла и скрывала похищенные средства через свои каналы в Азии.

«Предполагается, что для осуществления мошеннической деятельности лидеры преступной группы использовали сеть сообщников по всему миру, которые занимались сбором средств путем снятия наличных, банковских переводов и криптопереводов, — поясняют представители Европола. — Следователи подозревают эту преступную организацию в создании корпоративной и банковской сети, базирующейся в Гонконге, которая использовала платежные шлюзы и аккаунты на различных биржах, созданные на имена разных людей, для получения, хранения и перевода средств, полученных преступным путем».

В заявлении Европола отдельно подчеркивается роль ИИ в распространении инвестиционного мошенничества, которое становится все более изощренным.