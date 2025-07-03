Министерство финансов США ввело санкции против российского «пуленепробиваемого» хостера Aeza Group и четырех его операторов. Американские власти заявляют, что хостинг использовался вымогательскими хак-группами, инфостилерами и даркнет-маркетплейсами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) при Министерстве финансов США утверждает, что сервисы Aeza использовались для размещения ресурсов вымогательской группировки BianLian, панелей стилера RedLine, а также даркнет-маркетплейса BlackSprut, специализировавшегося на продаже наркотических веществ в США и других странах.

Напомним, что «пуленепробиваемым» хостингом обычно называют сервисы, которые намеренно игнорируют жалобы на злоупотребления и запросы правоохранительных органов, создавая безопасную среду для размещения малвари и проведения атак.

Также OFAC ввело санкции против четырех человек, которые, по мнению властей США, являются основными операторами Aeza Group:

Арсений Александрович Пензев — CEO и владелец 33% Aeza Group;

Юрий Меружанович Бозоян — генеральный директор и владелец 33% Aeza Group;

Владимир Вячеславович Гаст — технический директор Aeza Group, который сотрудничал с Пензевым и Бозояном;

Игорь Анатольевич Князев — владелец 33% Aeza Group, который управлял компанией в отсутствие Пензева и Бозояна.

Активы этих людей и связанных с ними компаний (Aeza International Ltd., британский филиал Aeza Group, Aeza Logistic LLC и Cloud Solutions LLC) были заморожены в США, а американским компаниям теперь запрещено вести бизнес с ними или Aeza Group.

Напомним, что в апреле 2025 года российские СМИ сообщали об арестах Юрия Бозояна, Арсения Пензева и нескольких сотрудников компании.

Так, «Коммерсант» писал, что следственный департамент МВД России обвиняет фигурантов в создании преступного сообщества, участии в нем и других преступлениях. По некоторым данным, речь в уголовном деле также якобы шла о незаконной банковской деятельности в составе ОПС (ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК РФ).

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщал, что аресты связаны с уже упомянутым выше даркнет-маркетплейсом BlackSprut, который якобы размещался на серверах Aeza более двух лет. «Все расходы на аренду офиса, технику и оборудование взяли на себя [Aeza Group]. Деньги получали через криптокошельки и делили между собой», — заявлял Mash со ссылкой на собственные источники.