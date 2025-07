Компания Bitcoin Depot, крупнейший оператор биткоин-банкоматов в Северной Америке, сообщает о компрометации данных клиентов. В результате утечки, которая произошла еще в прошлом году, были раскрыты данные 27 000 человек.

В письме, разосланном пострадавшим, компания сообщала, что впервые обнаружила подозрительную активность в своей сети еще 23 июня 2024 года.

Хотя внутреннее расследование завершилось 18 июля 2024 года, параллельно было начато расследование правоохранительных органов, и от компании потребовали отложить публичное раскрытие информации об инциденте до его окончания.

«18 июля 2024 года наше расследование было завершено. Мы установили, что ваши персональные данные содержались в документах о некоторых наших клиентах, к которым был получен несанкционированный доступ», — сообщается в письме Bitcoin Depot. — К сожалению, мы не могли уведомить вас раньше из-за продолжающегося расследования. Федеральные правоохранительные органы попросили Bitcoin Depot дождаться его завершения, прежде чем рассылать уведомления».

Так как теперь неназванное федеральное ведомство завершило свое расследование, сообщается, что утекшие данные варьируются для разных пользователей, но могут включать:

полное имя;

номер телефона;

номер водительских прав;

адрес;

дату рождения;

адрес электронной почты.

То есть в руки третьих лиц могли попасть данные, которые обычно собираются в рамках процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»), обязательной для криптооператоров в США в соответствии с требованиями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями).

По предварительным оценкам, жертвами этой утечки могли стать около 27 000 человек.

Так как речь в данном случае идет о криптовалюте, пострадавшим не предлагают стандартные услуги по защите и мониторингу на случай кражи данных и личности. Вместо этого пользователям Bitcoin Depot рекомендовано сохранять бдительность и внимательно следить выписками по счетам и, при необходимости, заморозить их, если будет обнаружена подозрительная активность.