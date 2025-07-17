Сегодня, 17 июля 2025 года, на заседании Госдумы РФ были приняты во втором чтении поправки о штрафах за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним. Также во втором чтении принят законопроект о признании использования VPN-сервисов отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.

Напомним, что ранее на этой неделе стало известно, что в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести поправки, предусматривающие, в частности, штрафы за «умышленный поиск» в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Так, новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно будет получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под это определение подпадают VPN-сервисы.

Речь идет об экстремистских материалах, включенных в опубликованный Минюстом список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности».

Еще одна новая статья 13.52 КоАП РФ (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) предусматривает штрафы для владельцев программно-аппаратных средств доступа к таким ресурсам, то есть для владельцев VPN-сервисов. Предоставление доступа к запрещенным ресурсам повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 80 000 рублей, на должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей, на юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) было предложено дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет предусмотрен штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей для граждан (для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 рублей, а для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей).

Более детально о поправках, которые, в том числе, вводят ответственность за передачу посторонним телефонных номеров и интернет-аккаунтов, мы рассказывали в этом материале.

Как объяснили в Роскомнадзоре, поправки о запрете передачи посторонним телефонных номеров и интернет-аккаунтов направлены на защиту граждан от телефонного мошенничества и других преступлений, которые совершаются удаленно. Другие комментарии властей о новых поправках мы собрали в этом материале.

Сегодня вышеперечисленные поправки, внесенные ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, были приняты Госдумой РФ на пленарном заседании. 285 депутатов проголосовали за, против — 19, еще 20 человек воздержались.

Кроме того, сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступления. Этот законопроект был внесен в октябре 2023 года группой депутатов, и в первом чтении он был принят в декабре 2024 года. Изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).