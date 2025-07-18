Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что месседжер WhatsApp, скорее всего, попадет в список ресурсов, подлежащих ограничениям в РФ.

Дело в том, что на этой неделе Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года проработать дополнительные ограничения для ПО (включая «коммуникационные сервисы»), произведенного в недружественных странах. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен подготовить соответствующий доклад.

«Мессенджер [WhatsApp], принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению Президента», — пишет Горелкин.

Также он отмечает, что сейчас WhatsApp ежедневно пользуются 68% россиян, а на втором месте по популярности находится Telegram с 55%.

«При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — заявляет Горелкин.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Telegram начал работу над открытием представительства в РФ. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике предположил, что «претендентом на долю WhatsApp», вероятно, станет национальный мессенджер MAX.

Однако в следующем сообщении Горелкин допустил, что WhatsApp может вообще не попасть в список ПО из недружественных стран.