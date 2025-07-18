Пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года проработать дополнительные ограничения для ПО (включая «коммуникационные сервисы»), произведенного в недружественных странах.

Перечень поручений был составлен по итогам встречи с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 мая текущего года. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен подготовить соответствующий доклад до 1 сентября.

В сообщении на сайте Кремля уточняется, что к программному обеспечению из недружественных стран также относятся «коммуникационные сервисы», однако не уточняется, какие именно.

Также в списке поручений значится рассмотрение вопроса о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного ПО. Доклад по этому поводу тоже должен быть подготовлен Мишустиным до 1 сентября.

Напомним, что на вышеупомянутой встрече с представителями деловых кругов в мае 2025 года обсуждалась в том числе возможность поэтапного ограничения использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги.

Тогда Владимир Путин предложил «душить» иностранные ИТ-компании, которые объявили об уходе с российского рынка и пытались «душить» Россию, хотя сейчас продолжают занимать свои ниши на российском рынке. Россиянам, которые сохранили определенные пользовательские привычки и привязанность к западным программам и сервисам, он посоветовал избавиться «от этих вредных привычек».

Вскоре после этого глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал слова президента РФ об «удушении» иностранных ИТ-сервисов, которые действуют против РФ, но не до конца ушли с российского рынка.

«Президент сказал — будем “душить”. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается»,— заявил Шадаев.

По словам министра, в настоящее время в России складывается непростая экономическая ситуация, и многие крупные заказчики буквально «режут» ИТ-бюджеты. И в этой ситуации необходимо думать про дополнительные стимулы, чтобы повысить рост спроса на отечественные предложения в этой сфере.