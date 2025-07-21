Се­год­ня я покажу раз­ные вари­анты тех­ники повыше­ния при­виле­гий ADCS ESC14: сна­чала для получе­ния сес­сии на хос­те, а затем для получе­ния повышен­ных прав в домене Windows.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Scepter с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.65 scepter.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

  • 88 — Kerberos;
  • 111, 2049 — NFS;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

Пер­вым делом обно­вим содер­жимое фай­ла /etc/hosts.

10.10.11.65 scepter.htb dc01 dc01.scepter.htb
 

Точка входа

На хос­те работа­ет служ­ба NFS, про­верим, есть ли для нас дос­тупные бэкапы.

showmount -e 10.10.11.65
Доступные тома NFS
Дос­тупные тома NFS

Нам дос­тупен для чте­ния ресурс helpdesk. Мон­тиру­ем его к нашей сис­теме и прос­матри­ваем содер­жимое катало­га.

mkdir /tmp/nfs
sudo mount -t nfs 10.10.11.65:/helpdesk /tmp/nfs
sudo ls -la /tmp/nfs/
Содержимое ресурса helpdesk
Со­дер­жимое ресур­са helpdesk

В катало­ге содер­жатся сер­тифика­ты и клю­чи. PFX-сер­тифика­ты защище­ны паролем. Мы можем исполь­зовать pfx2john.py, что­бы для сер­тифика­тов сфор­мировать хеши паролей в фор­мате ути­литы john.

pfx2john.py clark.pfx >> hashes.txt
pfx2john.py lewis.pfx >> hashes.txt
pfx2john.py scott.pfx >> hashes.txt

За­тем отправ­ляем получен­ные хеши на перебор. Получа­ем один пароль для всех сер­тифика­тов.

john --wordlist=rockyou.txt hashes.txt
Результат подбора паролей
Ре­зуль­тат под­бора паролей

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