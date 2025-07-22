Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект № 755710-8, предусматривающий штрафы за поиск и получение доступа к экстремистским материалам. Также законопроект предусматривает административную ответственность для владельцев «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под это определение подпадают как VPN, так и другие средства обхода блокировок.

Законопроект

На прошлой неделе стало известно, что в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести поправки, предусматривающие, в частности, штрафы за «умышленный поиск» в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.

В частности, новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно будет получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Речь идет о 5500 экстремистских материалах, включенных в опубликованный Минюстом список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности».

Еще одна новая статья 13.52 КоАП РФ (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) предусматривает штрафы для владельцев программно-аппаратных средств доступа к таким ресурсам. Предоставление доступа к запрещенным ресурсам повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 80 000 рублей, на должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей, на юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) было предложено дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет предусмотрен штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей для граждан (для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 рублей, а для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей).

Более детально о поправках, которые в том числе вводят ответственность за передачу посторонним телефонных номеров и интернет-аккаунтов, мы рассказывали в этом материале.

Как ранее объяснили в Роскомнадзоре, поправки о запрете передачи посторонним телефонных номеров и интернет-аккаунтов направлены на защиту граждан от телефонного мошенничества и других преступлений, которые совершаются удаленно. Другие комментарии властей о новых поправках мы собрали в этом материале.

Третье чтение

Сегодня, 22 июля 2025 года, рассмотрение вышеперечисленных поправок, внесенных в законопроект о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, прошло в третьем чтении. За проголосовали 306 депутатов, против — 67, воздержались — 22. Теперь, в случае утверждения законопроекта в Совете Федерации РФ и после подписания Президентом РФ закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, большинства пользователей новые штрафы не коснутся. По его словам, с начала СВО зарубежные платформы ведут себя недружелюбно по отношению к российским пользователям — блокируют каналы, удаляют приложения, а также игнорируют запросы от правоохранительных и контрольных органов России. Иностранные платформы системно отказываются удалять экстремистские материалы, заявляет Шадаев.

«В нашем понимании сейчас очень остро стоит вопрос ограничения доступа российских граждан к этим экстремистским материалам», — сказал Шадаев.

Он заявил, что административное правонарушение будет фиксироваться «в случае умышленного доступа к заведомо экстремистским материалам, то есть пользователь должен знать о том, что эти материалы включены в реестр [экстремистских], и иметь умысел на доступ к этим материалам с использованием поисковой системы, мессенджера или VPN, если эти материалы заблокированы РКН». Правоохранители должны доказать наличие умысла — это будет главная задача силовиков при вынесении постановления о правонарушении.

Шадаев говорит, что это решение позволит «отбалансировать»: с одной стороны, не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой — пока не принимать решение о блокировке больших западных платформ.

«В настоящее время таких запросов к зарубежным платформам больше 20 000, когда, соответственно, операторы этих платформ отказываются удалить доступ к экстремистским материалам, — добавил глава Минцифры. — Норма содержит наличие умысла, и пользователь должен знать заранее, что эти материалы включены в реестр. Только 5500 материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5500 материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение».

Отдельно он отметил, что доступ к социальным сетям, если они признаны экстремистскими организациями, не будет запрещен, а у поисковых систем нет обязанности передавать в МВД поисковые запросы граждан, это делается только в рамках уголовных дел.

Как отмечает РБК, законопроект и поправки к нему вызвали острую критику со стороны депутатов и общественных деятелей. Так, фракции «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» поддержать поправки отказались. Кроме того, поправки ранее критиковал вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков:

«Это первый прецедент в России, когда будут взимать штраф даже не за распространение контента, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались, зачастую совершенно случайно», — заявлял Даванков.

По его словам, такие законопроекты следует рассматривать более вдумчиво. По сути, если человеку какой-то мошенник пришлет ссылку на экстремистский материал, ссылку открывают, то пользователь получает штраф, говорит Даванков: «То есть мы будем штрафовать тех, кто пострадал от мошенников».

Артем Прокофьев из КПРФ заявил, что рассмотрение законопроекта нарушило нормы думского регламента: «Как от реестра экспедиторов мы перешли к реестру запрещенных поисковых запросов и опасности VPN»? Также законопроект вступает в противоречие со статьями Конституции, которые гарантируют тайну переписки, а ограничения по поводу передачи информации касаются гостайны и пропаганды информации, возбуждающей ненависть и вражду. «Но в данном случае ответственность не за пропаганду и даже не за распространение, а за сам факт ознакомления с материалом», – говорит он.

Так, по словам Прокофьева, неясно, как будет доказываться умысел: «И если читать прямо, то он коснется и тех, кто просто пытается выяснить, не столкнулся ли он с экстремистским материалом».

Фракция «Справедливая Россия» воздержалась при голосовании, как сообщил депутат Валерий Гартунг. По его словам, такие инициативы нужно вносить отдельными законопроектами, чтобы обсуждать их и в первом чтении.

«Вместе с тем мы понимаем, в какое время мы живем. Идет война. <…> Поэтому мы понимаем, почему такого рода вещи предлагаются. Но мы не согласны с тем, что их предварительно не обсуждают с обществом», – заявил депутат.

После этого слово вновь взял Максут Шадаев. Он заявил, что «мы находимся на войне». Сославшись на данные агентства Reuters, министр сообщил, что в прошлом году в госдепартаменте США прошло совещание с большими цифровыми платформами по поводу продвижения VPN-сервисов в России, при этом в YouTube блокируются российские каналы – «включая парламентское телевидение „Дума ТВ“».