# Создаем десять пустых файлов txt

$for i in { 0.. 10}; do touch file"$i". txt; done

$ls -1

file0.txt

file10.txt

file1.txt

file2.txt

file3.txt

file4.txt

file5.txt

file6.txt

file7.txt

file8.txt

file9.txt

# Меняем расширение всем файлам txt на png

$for i in *txt; do mv $i ${ i%txt} png; done

$ls -1

file0.png

file10.png

file1.png

file2.png

file3.png

file4.png

file5.png

file6.png

file7.png

file8.png

file9.png