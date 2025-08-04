Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.62 code.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 5000 — веб‑сервер Gunicorn 20.0.4.
На SSH без учетных данных нам делать нечего, поэтому посмотрим, какой сервис работает на порте 5000.
Нас встречает какой‑то веб‑интерпретатор Python.
Точка входа
Запускаем кнопкой Run и получаем результат выполнения скрипта.
Проверяем несколько функций, которые могли бы позволить выполнить команды на хостовой ОС, и быстро понимаем, что заблокирована возможность импортировать модули командой
import. Без этого к функциям из
os и
sys доступ никак не получить.
Как при эксплуатации SSTI, начнем с вывода всех ключей из глобального пространства имен текущего модуля. Словарь всех доступных в модуле переменных и объектов можно получить функцией
globals(.
print(globals().keys())
Теперь выведем список всех подклассов базового класса
object в Python. В качестве базового класса возьмем
tuple, получить который можно так:
()..
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее