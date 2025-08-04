Се­год­ня мы с тобой взло­маем веб‑интер­пре­татор кода на Python и выпол­ним на сер­вере свой код в обход филь­тров. Затем получим дос­туп к базе дан­ных и извле­чем учет­ные дан­ные дру­гого поль­зовате­ля. При повыше­нии при­виле­гий исполь­зуем уяз­вимость недос­таточ­ной филь­тра­ции в скрип­те, соз­дающем резер­вные копии.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.62 code.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 5000 — веб‑сер­вер Gunicorn 20.0.4.

На SSH без учет­ных дан­ных нам делать нечего, поэто­му пос­мотрим, какой сер­вис работа­ет на пор­те 5000.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Нас встре­чает какой‑то веб‑интер­пре­татор Python.

 

Точка входа

За­пус­каем кноп­кой Run и получа­ем резуль­тат выпол­нения скрип­та.

Результат выполнения скрипта
Ре­зуль­тат выпол­нения скрип­та

Про­веря­ем нес­коль­ко фун­кций, которые мог­ли бы поз­волить выпол­нить коман­ды на хос­товой ОС, и быс­тро понима­ем, что заб­локиро­вана воз­можность импорти­ровать модули коман­дой import. Без это­го к фун­кци­ям из os и sys дос­туп никак не получить.

Проверка импорта
Про­вер­ка импорта

Как при экс­плу­ата­ции SSTI, нач­нем с вывода всех клю­чей из гло­баль­ного прос­транс­тва имен текуще­го модуля. Сло­варь всех дос­тупных в модуле перемен­ных и объ­ектов мож­но получить фун­кци­ей globals().

print(globals().keys())
Ключи из глобального пространства имен текущего модуля
Клю­чи из гло­баль­ного прос­транс­тва имен текуще­го модуля

Те­перь выведем спи­сок всех под­клас­сов базово­го клас­са object в Python. В качес­тве базово­го клас­са возь­мем tuple, получить который мож­но так: ().__class__.__base__.

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