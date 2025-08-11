Се­год­ня я покажу, как исполь­зовать уяз­вимость LocalPotato для повыше­ния прав в Active Directory. Но и помимо это­го нас ждет мно­го инте­рес­ного: дос­туп в сеть мы получим через RCE в ReportLab, извле­чем учет­ные дан­ные поль­зовате­ля и будем прод­вигать­ся по сети с машины на машину, а в кон­це ском­про­мети­руем весь домен.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине University с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — «безум­ный».

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.39 univerity.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

  • 80 (HTTP) — веб‑сер­вер Nginx 1.24.0;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 2179 — неиз­вес­тная служ­ба;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

На веб‑сер­вере нас встре­чает обу­чающая плат­форма.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те есть воз­можность регис­тра­ции акка­унта как сту­ден­та, так и пре­пода­вате­ля.

Меню сайта
Ме­ню сай­та

При соз­дании учет­ки пре­пода­вате­ля нас пре­дуп­режда­ют о том, что пот­ребу­ется под­твержде­ние по элек­трон­ной поч­те. При регис­тра­ции акка­унта сту­ден­та никако­го под­твержде­ния не нуж­но.

Форма регистрации преподавателя
Фор­ма регис­тра­ции пре­пода­вате­ля

Ав­торизо­вать­ся мож­но не толь­ко по логину и паролю, но еще и по сер­тифика­ту.

Форма авторизации
Фор­ма авто­риза­ции

Ре­гис­три­руем­ся и авто­ризу­емся как поль­зователь. На глав­ной стра­нице есть фор­ма для заг­рузки сво­его CSR-сер­тифика­та.

Главная страница пользователя
Глав­ная стра­ница поль­зовате­ля

Пос­мотрим про­филь поль­зовате­ля: обыч­но там мно­го полей, которые необ­ходимо про­тес­тировать на наличие уяз­вимос­тей. Нуж­но про­верить все стро­ки опи­сания и заг­рузки ава­тар­ки.

Профиль пользователя
Про­филь поль­зовате­ля

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии