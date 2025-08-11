Содержание статьи
Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине University с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — «безумный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.39 univerity.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел 13 открытых портов:
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Nginx 1.24.0;
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 2179 — неизвестная служба;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM.
На веб‑сервере нас встречает обучающая платформа.
Точка входа
На сайте есть возможность регистрации аккаунта как студента, так и преподавателя.
При создании учетки преподавателя нас предупреждают о том, что потребуется подтверждение по электронной почте. При регистрации аккаунта студента никакого подтверждения не нужно.
Авторизоваться можно не только по логину и паролю, но еще и по сертификату.
Регистрируемся и авторизуемся как пользователь. На главной странице есть форма для загрузки своего CSR-сертификата.
Посмотрим профиль пользователя: обычно там много полей, которые необходимо протестировать на наличие уязвимостей. Нужно проверить все строки описания и загрузки аватарки.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее