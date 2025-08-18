Американские власти наложили санкции на Grinex — преемника криптобиржи Garantex, которая ранее попала под санкции и якобы была связана с даркнет-маркетплейсами и помогала злоумышленникам в отмывании денег.

Весной текущего года исследователи TRM Labs сообщали, что Grinex тесно связана с прежней деятельностью Garantex, хотя их отчет не содержал никаких фактических доказательств того, что биржа использовалась для незаконных транзакций.

Grinex начала активно рекламироваться в Telegram-каналах, связанных с Garantex, вскоре после того, как в марте 2025 года американские власти изъяли домены Garantex.

«Через несколько дней после закрытия Garantex Telegram-каналы, связанные с биржей, начали продвигать Grinex — платформу с практически идентичным интерфейсом, зарегистрированную в Кыргызстане в декабре 2024 года», — отмечали в TRM Labs.

Дело в том, что еще в 2022 году американские власти заявляли, что им удалось связать транзакции Garantex (на сумму более 100 млн долларов США) с отмыванием денег для киберпреступников, даркнет-маркетплейсами и хакерами, включая вымогательскую группировку Conti и маркетплейс Hydra. Еще тогда Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) наложило на биржу санкции.

Кроме того, весной текущего года двум администраторам Garantex — Александру Мира Серда (Aleksandr Mira Serda) и гражданину Литвы Алексею Бещекову (Aleksej Besciokov) — были предъявлены обвинения. Причем спустя несколько дней Бещекова арестовали в Индии, где он проводил отпуск.

Как теперь сообщают представители OFAC, на прошлой неделе были продлены санкции против Garantex и трех ее соучредителей — Сергея Менделеева, уже упомянутого Александра Мира Серда (Aleksandr Mira Serda) и Павла Караватского. Также введены санкции против Grinex и шести связанных с биржами компаний в России и Киргизии, включая InDeFi Bank, Exved, Old Vector, A7, A71 и A7 Agent.

«Сразу после действий правоохранительных органов 6 марта 2025 года, проведенных под руководством Секретной службы США, руководители Garantex создали инфраструктуру для продолжения предоставления ключевых услуг, в частности для перевода клиентских депозитов Garantex в Grinex, — гласит официальное заявление OFAC. — В рекламных материалах Grinex указано, что биржа была создана в ответ на санкции и заморозку активов, которые затронули Garantex. С момента своего создания Grinex обработала криптовалютные транзакции на миллиарды долларов».

После публикации этого заявления Госдепартамент США отдельно объявил о вознаграждении в размере до 6 млн долларов США за любую информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex.

По данным Госдепа, за период с апреля 2019 по март 2025 года Garantex обработала криптовалютные транзакции более чем на 96 млрд долларов США.