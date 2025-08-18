В этом рай­тапе я покажу, как IDOR может быть про­экс­плу­ати­рован для получе­ния при­ват­ных дан­ных дру­гих поль­зовате­лей. Затем исполь­зуем RCE-уяз­вимость в фун­кции бэкапа сай­та, про­ник­нем на веб‑сер­вер и повысим при­виле­гии через PHP Code Injection в популяр­ном сер­висе для хос­теров ISPConfig.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Nocturnal с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 64 nocturnal. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Точка входа

На сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся, а для нас это прос­то обя­затель­но, ведь авто­ризо­ван­ному поль­зовате­лю будет дос­тупно боль­ше воз­можнос­тей.

На глав­ной стра­нице появи­лась фор­ма заг­рузки фай­ла.

При попыт­ке заг­рузить файл получа­ем ошиб­ку, в которой перечис­лены раз­решен­ные фор­маты фай­лов.

Для тес­та заг­ружа­ем любой под­ходящий файл. Пос­ле заг­рузки он отоб­разит­ся в спис­ке.

Ин­терес пред­став­ляет ссыл­ка на заг­ружен­ный файл http:// nocturnal. htb/ view. php?username=ralf&file=privacy. odt . Помимо фай­ла, в ней ука­зано и имя поль­зовате­ля. Если здесь не реали­зован дол­жный кон­троль, то мы смо­жем получить фай­лы дру­гих поль­зовате­лей.

От­пра­вим зап­рос на получе­ние фай­ла в Burp Repeater (ком­бинации кла­виш Ctrl-R и Ctrl-Shift-R) и изме­ним имя поль­зовате­ля на любое несущес­тву­ющее. В отве­те получа­ем ошиб­ку User not found. Раз так, то мы смо­жем лег­ко переб­рать всех зарегис­три­рован­ных поль­зовате­лей и пос­мотреть, будет ли воз­никать ошиб­ка.

От­прав­ляем зап­рос в Burp Intruder (Ctrl-I и Ctrl-Shift-I) и бру­тим поль­зовате­лей по спис­ку. В ито­ге получа­ем име­на поль­зовате­лей. В про­филе amanda есть при­ват­ный документ.

Ска­чива­ем его и находим пароль, который, судя по содер­жимому докумен­та, исполь­зует­ся во всех сер­висах.

Точка опоры