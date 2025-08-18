Содержание статьи
Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине Nocturnal с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.64 nocturnal.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Точка входа
На сайте можно зарегистрироваться, а для нас это просто обязательно, ведь авторизованному пользователю будет доступно больше возможностей.
На главной странице появилась форма загрузки файла.
При попытке загрузить файл получаем ошибку, в которой перечислены разрешенные форматы файлов.
Для теста загружаем любой подходящий файл. После загрузки он отобразится в списке.
Интерес представляет ссылка на загруженный файл
http://. Помимо файла, в ней указано и имя пользователя. Если здесь не реализован должный контроль, то мы сможем получить файлы других пользователей.
Отправим запрос на получение файла в Burp Repeater (комбинации клавиш Ctrl-R и Ctrl-Shift-R) и изменим имя пользователя на любое несуществующее. В ответе получаем ошибку User not found. Раз так, то мы сможем легко перебрать всех зарегистрированных пользователей и посмотреть, будет ли возникать ошибка.
Отправляем запрос в Burp Intruder (Ctrl-I и Ctrl-Shift-I) и брутим пользователей по списку. В итоге получаем имена пользователей. В профиле amanda есть приватный документ.
Скачиваем его и находим пароль, который, судя по содержимому документа, используется во всех сервисах.
Точка опоры
С полученными учетными данными авторизуемся на сайте от имени пользователя
amanda.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее