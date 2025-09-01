Представители Microsoft заявили, что компания не выявила связи между августовским обновлением безопасности KB5063878 и жалобами клиентов на сбои и проблемы с повреждением данных, затрагивающие SSD и HDD различных производителей.

Напомним, что впервые исследователи заговорили о связи сбоев в работе SSD и HDD с обновлением безопасности KB5063878 и preview-обновлением KB5062660 для Windows 11 24H2 около двух недель назад.

Тогда сообщалось, что после установки обновлений ОС перестает видеть накопители с NAND-контроллерами Phison во время интенсивных операций записи (например, запись больших файлов или множества файлов одновременно, установка больших обновлений в играх). При этом некоторые из пострадавших накопителей восстанавливались после перезагрузки системы, но другие все равно оставались недоступны.

Отмечалось, что NAND-контроллеры Phison более склонны к проблемам, причем модели без DRAM этой же компании, как правило, демонстрируют проблемы даже при меньших объемах записи.

Пользователи писали, что столкнулись с такими проблемами, работая с накопителями SanDisk Extreme Pro, Corsair Force MP600, Maxio SSD, KIOXIA EXCERIA PLUS G4, KIOXIA M.2 SSD и другими устройствами, оснащенными контроллерами Phison PS5012-E12 и InnoGrit.

Тогда представители Microsoft и Phison заверили СМИ, что им уже известно о происходящем, и они занимаются изучением возможного бага совместно с партнерами. Разработчики Microsoft отмечали, что им не удается воспроизвести проблему, а также призывали пользователей делиться дополнительной информацией о сбоях, чтобы разобраться в причинах происходящего.

Как теперь сообщили в Microsoft, в итоге инженерам компании так и не удалось воспроизвести проблему на актуальных системах, но они все еще собирают дополнительные пользовательские отчеты с подробностями об инцидентах.

«После тщательного расследования Microsoft не обнаружила связи между обновлением безопасности для Windows от августа 2025 года и сбоями в работе жестких дисков, о которых сообщалось в социальных сетях, — пишут представители компании. — Мы, как обычно, продолжим отслеживать отзывы после выпуска каждого обновления для Windows и будем расследовать любые будущие сообщения о проблемах».

В компании еще раз подчеркнули, что Microsoft работала над воспроизведением проблемы совместно с партнерами-производителями устройств для хранения данных, но ни телеметрия, ни внутреннее тестирование не выявили сбоев в работе дисков или повреждения файлов после установки августовского обновления безопасности для Windows 11 24H2.

Как пишет издание Tom's Hardware, вскоре после появления информации о сбоях в работе SSD и HDD, в сети распространился документ со списком контроллеров Phison, предположительно затронутых этой проблемой.

После этого представители Phison заявили, что этот файл – фальшивка, которая никак не связана с компанией, и пообещали подать в суд на людей, ответственных за распространение этой дезинформации.

В компании подчеркнули, что провели более 4500 часов тестов и тоже не смогли воспроизвести проблему. Однако в Phison рекомендовали пользователям с высокой нагрузкой на накопители установить радиаторы на свои SSD, чтобы снизить вероятность возникновения троттлинга из-за перегрева.