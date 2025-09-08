Се­год­ня я покажу, как мож­но повысить при­виле­гии в Linux, исполь­зуя нас­трой­ку env_keep для sudo. Что­бы подоб­рать­ся к ОС, нам сна­чала понадо­бит­ся про­экс­плу­ати­ровать баг CVE-2024-52301 во фрей­мвор­ке Laravel, обой­ти авто­риза­цию и через фун­кцию заг­рузки фай­ла добавить веб‑шелл.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Environment с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.67 environment.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.2p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.22.1.

Об­ласть тес­тирова­ния малень­кая, сра­зу прос­мотрим сайт.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию сай­та с помощью feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists).

За­даем все нуж­ные парамет­ры и запус­каем:

feroxbuster -u http://environment.htb/ -d 1 -t 128 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Результат сканирования каталогов с помощью feroxbuster
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью feroxbuster

На­ходим стра­ницу авто­риза­ции /login и еще нес­коль­ко инте­рес­ных эндпо­интов, которые без авто­риза­ции недос­тупны.

Содержимое страницы login
Со­дер­жимое стра­ницы login

Поп­робу­ем авто­ризо­вать­ся с любыми учет­ными дан­ными и прос­мотрим зап­рос в Burp Proxy. По наз­ванию сес­сион­ной куки опре­деля­ем, что исполь­зует­ся дви­жок Laravel.

Запрос в Burp Proxy
Зап­рос в Burp Proxy

Вер­сию Laravel (11.30.0) и PHP находим на стра­нице /mailing.

Содержимое страницы mailing
Со­дер­жимое стра­ницы mailing

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для этой вер­сии CMS готовые экс­пло­иты. Как обыч­но, хва­тает зап­роса к Google.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Так мы узна­ём о CVE-2024-52301. Эта уяз­вимость поз­воля­ет в зап­росе ука­зать зна­чение перемен­ной сре­ды при активной дирек­тиве register_argc_argv. Пока неяс­но, как это может нам помочь.

Вер­немся к зап­росу авто­риза­ции и поиг­раем с парамет­рами. При изме­нении парамет­ра remember мы получим отла­доч­ный лог Laravel, в котором есть инте­рес­ный блок исходно­го кода.

Запрос авторизации и ответ сервера
Зап­рос авто­риза­ции и ответ сер­вера

Ес­ли уста­нов­лена перемен­ная сре­ды preprod, то мы авто­мати­чес­ки будем залоги­нены как адми­нис­тра­тор Laravel. Как раз тут и при­годит­ся CVE-2024-52301, с помощью которой в зап­росе авто­риза­ции уста­нав­лива­ем перемен­ную сре­ды preprod. Для экс­плу­ата­ции уяз­вимос­ти перех­ватыва­ем зап­рос к стра­нице login и добав­ляем ?--env=preprod.

Запрос авторизации
Зап­рос авто­риза­ции
Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии