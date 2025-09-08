Содержание статьи
sudo. Чтобы подобраться к ОС, нам сначала понадобится проэксплуатировать баг CVE-2024-52301 во фреймворке Laravel, обойти авторизацию и через функцию загрузки файла добавить веб‑шелл.
Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине Environment с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
10.10.11.67 environment.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.2p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.22.1.
Область тестирования маленькая, сразу просмотрим сайт.
Точка входа
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к сканированию сайта с помощью feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-u— URL;
-d— глубина сканирования;
-t— количество потоков;
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists).
Задаем все нужные параметры и запускаем:
feroxbuster -u http://environment.htb/ -d 1 -t 128 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Находим страницу авторизации
/ и еще несколько интересных эндпоинтов, которые без авторизации недоступны.
Попробуем авторизоваться с любыми учетными данными и просмотрим запрос в Burp Proxy. По названию сессионной куки определяем, что используется движок Laravel.
Версию Laravel (11.30.0) и PHP находим на странице
/.
Первым делом стоит проверить, есть ли для этой версии CMS готовые эксплоиты. Как обычно, хватает запроса к Google.
Так мы узнаём о CVE-2024-52301. Эта уязвимость позволяет в запросе указать значение переменной среды при активной директиве
register_argc_argv. Пока неясно, как это может нам помочь.
Вернемся к запросу авторизации и поиграем с параметрами. При изменении параметра
remember мы получим отладочный лог Laravel, в котором есть интересный блок исходного кода.
Если установлена переменная среды
preprod, то мы автоматически будем залогинены как администратор Laravel. Как раз тут и пригодится CVE-2024-52301, с помощью которой в запросе авторизации устанавливаем переменную среды
preprod. Для эксплуатации уязвимости перехватываем запрос к странице
login и добавляем
?--env=preprod.
