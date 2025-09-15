Содержание статьи
Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине Planning с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.68 planning.htb
На этот раз, помимо IP-адреса машины, нам также предоставляют учетные данные пользователя. Однако пока неясно, для какого сервиса.
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.6p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.24.0.
Область тестирования очень маленькая, начинаем с просмотра веб‑сайта.
Точка входа
На странице
contact. находим адрес электронной почты, а значит, домен
planning. валидный.
