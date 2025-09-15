Се­год­ня я покажу, как повышать при­виле­гии в Linux через соз­дание задачи. Но преж­де про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость в Grafana, получим RCE в Docker, совер­шим побег из кон­тей­нера и получим учет­ные дан­ные от Crontab UI.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Planning с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.68 planning.htb

На этот раз, помимо IP-адре­са машины, нам так­же пре­дос­тавля­ют учет­ные дан­ные поль­зовате­ля. Одна­ко пока неяс­но, для какого сер­виса.

Ин­форма­ция о машине

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.6p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.24.0.

Об­ласть тес­тирова­ния очень малень­кая, начина­ем с прос­мотра веб‑сай­та.

Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На стра­нице contact.php находим адрес элек­трон­ной поч­ты, а зна­чит, домен planning.htb валид­ный.

Со­дер­жимое стра­ницы contact.php

