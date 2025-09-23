Хакер #316. Android по-хакерски
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в даркнете объявления с предложениями по созданию видео- и аудиодипфейков в реальном времени. Стоимость такой услуги зависит от сложности фальшивого контента и его длительности, и начинается от 50 долларов США для видео и от 30 долларов США для голосовых дипфейков.
Ранее исследователи уже обнаруживали в даркнете предложения по созданию дипфейков. Однако теперь злоумышленники предлагают генерацию поддельного голосового и визуального контента в режиме реального времени, причем стоимость таких услуг снизилась: еще в 2023 году стоимость создания одной минуты дипфейк-видео доходила до 20 000 долларов США.
В найденных теперь объявлениях предлагаются разные варианты: замена лица в режиме реального времени при общении через платформу для проведения видеоконференций или мессенджер; замена лица для прохождения верификации; подмена изображения с камеры на телефоне или виртуальном устройстве.
Также продавцы таких услуг готовы предоставить софт, который позволит синхронизировать губы человека на видео с любым текстом, даже на иностранных языках, а также инструменты для клонирования голоса, изменения тона и тембра в соответствии с желаемой эмоцией. При этом эксперты не исключают, что значительная часть опубликованных объявлений — это скам, целью которого является выманивание денег у заинтересовавшихся покупателей.
«На теневых площадках мы видим не только объявления с предложениями „дипфейк-как-услуга“, но и спрос на такие услуги. Злоумышленники активно интересуются и уже используют в своей деятельности ИИ-сервисы. При этом в даркнете мы видим и более сложные инструменты: вредоносные большие языковые модели, созданные с нуля, без использования общеизвестных LLM, и работающие локально. Несмотря на то, что такие технологии не создают принципиально новые киберугрозы, они могут значительно расширять возможности атакующих. В таких условиях экспертам по кибербезопасности нужно прикладывать серьезные усилия, чтобы противостоять злоумышленникам. Как ни парадоксально, но одно из возможных направлений для развития — также использовать ИИ-решения для повышения продуктивности ИБ-специалистов и эффективности защитных решений», — комментирует Игорь Кузнецов, директор Kaspersky GReAT.