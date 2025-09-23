Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в даркнете объявления с предложениями по созданию видео- и аудиодипфейков в реальном времени. Стоимость такой услуги зависит от сложности фальшивого контента и его длительности, и начинается от 50 долларов США для видео и от 30 долларов США для голосовых дипфейков.

Ранее исследователи уже обнаруживали в даркнете предложения по созданию дипфейков. Однако теперь злоумышленники предлагают генерацию поддельного голосового и визуального контента в режиме реального времени, причем стоимость таких услуг снизилась: еще в 2023 году стоимость создания одной минуты дипфейк-видео доходила до 20 000 долларов США.

В найденных теперь объявлениях предлагаются разные варианты: замена лица в режиме реального времени при общении через платформу для проведения видеоконференций или мессенджер; замена лица для прохождения верификации; подмена изображения с камеры на телефоне или виртуальном устройстве.

Также продавцы таких услуг готовы предоставить софт, который позволит синхронизировать губы человека на видео с любым текстом, даже на иностранных языках, а также инструменты для клонирования голоса, изменения тона и тембра в соответствии с желаемой эмоцией. При этом эксперты не исключают, что значительная часть опубликованных объявлений — это скам, целью которого является выманивание денег у заинтересовавшихся покупателей.