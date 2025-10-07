Британских клиентов автопроизводителей Renault и Dacia уведомили о компрометации их персональных данных. Сообщается, что утечка произошла у стороннего подрядчика.

Французский автопроизводитель (Dacia — дочерний бренд Renault), на которого работают более 170 000 сотрудников, и чей годовой объем производства составляет 2,2 млн машин, сообщил, что утечка затронула только клиентов британских подразделений. Подчеркивается, что инцидент связан с неназванным «сторонним подрядчиком», и системы самой Renault не пострадали.

«С сожалением сообщаем, что один из наших партнеров подвергся кибератаке, в результате которой с его системы были похищены персональные данные части клиентов Renault UK», — говорится в уведомлении компании.

Скомпрометированные данные, попавшие в руки хакеров, включают:

полное имя;

пол;

номер телефона;

адрес электронной почты;

почтовый адрес;

VIN-код автомобиля;

регистрационный номер.

Такой набор данных может использоваться злоумышленниками для фишинговых атак, мошенничества и схем социальной инженерии. В Renault подчеркивают, что банковская и финансовая информация клиентов не пострадала.

В компании добавляют, что пострадавший подрядчик локализовал инцидент и устранил угрозу в своих сетях. О кибератаке уже уведомлены британские регуляторы, включая Управление комиссара по информации (ICO).

Клиентам рекомендуют проявлять бдительность, не отвечать на подозрительные звонки и письма, а также не сообщать никому свои пароли.