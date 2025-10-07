Хакер #317. AI на службе хакера
Британских клиентов автопроизводителей Renault и Dacia уведомили о компрометации их персональных данных. Сообщается, что утечка произошла у стороннего подрядчика.
Французский автопроизводитель (Dacia — дочерний бренд Renault), на которого работают более 170 000 сотрудников, и чей годовой объем производства составляет 2,2 млн машин, сообщил, что утечка затронула только клиентов британских подразделений. Подчеркивается, что инцидент связан с неназванным «сторонним подрядчиком», и системы самой Renault не пострадали.
«С сожалением сообщаем, что один из наших партнеров подвергся кибератаке, в результате которой с его системы были похищены персональные данные части клиентов Renault UK», — говорится в уведомлении компании.
Скомпрометированные данные, попавшие в руки хакеров, включают:
- полное имя;
- пол;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес;
- VIN-код автомобиля;
- регистрационный номер.
Такой набор данных может использоваться злоумышленниками для фишинговых атак, мошенничества и схем социальной инженерии. В Renault подчеркивают, что банковская и финансовая информация клиентов не пострадала.
В компании добавляют, что пострадавший подрядчик локализовал инцидент и устранил угрозу в своих сетях. О кибератаке уже уведомлены британские регуляторы, включая Управление комиссара по информации (ICO).
Клиентам рекомендуют проявлять бдительность, не отвечать на подозрительные звонки и письма, а также не сообщать никому свои пароли.