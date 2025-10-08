Мы публикуем текст обращения, направленного министру цифрового развития с целью остановить принятие поправки к закону «Об информации», которая значительно затруднит работу как «Хакера», так и других обучающих ресурсов и площадок, связанных с кибербезопасностью.

Министру цифрового развития,

Шадаеву Максуту Игоревичу

Обращение

Уважаемый Максут Игоревич, цель данного обращения — предупреждение о потенциальной угрозе для информационной безопасности нашей страны.

В августе 2025 года на сайте https://regulation.gov.ru/projects/159652 появилась поправка к Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая на странице 17 предлагает дополнить часть 1 статьи 15.3 пунктом 9, утверждающим на законодательном уровне досудебную блокировку ресурсов, где содержится «информация, направленная на введение в заблуждение, указанная в части 61 статьи 10 настоящего Федерального закона», а также (пункт 92) «информация, предназначенная для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, либо позволяющая получить доступ к программам для электронных вычислительных машин, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации и (или) программ для электронных вычислительных машин».

Обращаем ваше внимание на огромную опасность для безопасности страны утверждения данной поправки. Против поправки проголосовали 2000 граждан России. За — всего 9 граждан.

Сотни специалистов в киберзащите и я лично направили комментарии к поправке. К сожалению, ни один комментарий не был опубликован.

Информацию, описанную в тексте поправки, публикуют: учебные заведения, обучающие компании, отделы кибербезопасности банков, компаний, специализирующиеся на кибербезопасности, пентестеры, специализированные СМИ.

Только так — делая публикации и делясь с коллегами информацией об атаках и вредоносных программах — можно сформировать защиту от внешних угроз и действий внутренних мошенников. Только так — изучая найденным коллегами способом — можно выявить и обезвредить незаконную программу.

Запрет на публикации драматически ослабит нашу национальную информационную безопасность.

Предлагаем Вам остановить процесс принятия поправки, внести нужные коррективы, избежать тотального запрета на публикации технической информации.

С уважением,

основатель журнала «Хакер»

Дмитрий Агарунов

Призываем читателей поддержать обращение и поставить подпись против введения поправки! Достаточно выбрать вариант «Против поправки»:

Выразить мнение о поправке к закону «Об информации» Против поправки

За поправку

Нет мнения