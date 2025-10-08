Компания Qualcomm, разрабатывающая и производящая микросхемы для мобильных телефонов и другой электроники, приобретает Arduino — итальянскую компанию, известную своей опенсорсной экосистемой железа и ПО. В своем заявлении Qualcomm подчеркивает, что Arduino «сохранит свой бренд и миссию», опенсорсную философию, а также «поддержку чипов множества производителей».

«Вступая в новую главу в составе семьи Qualcomm, Arduino сохранит свой независимый бренд, инструменты и миссию, продолжая поддерживать широкий спектр микроконтроллеров и микропроцессоров различных производителей полупроводников, — говорится в пресс-релизе Qualcomm. — После этого приобретения более 33 млн активных пользователей сообщества Arduino получат доступ к мощному технологическому стеку Qualcomm Technologies и глобальному охвату. При поддержке передовых технологий Qualcomm Technologies и обширной партнерской экосистемы предприниматели, бизнес, специалисты в сфере технологий, студенты, преподаватели и энтузиасты смогут быстро создавать прототипы и тестировать новые решения с прозрачным переходом от прототипа к коммерческому продукту».

Сумма сделки не раскрывается, и отмечается, что ее еще должны одобрить регуляторы, и она должна соответствовать «другим стандартным условиям».

Хотя Qualcomm многократно подчеркивает, что Arduino продолжит существовать как самостоятельная экосистема, пользователи уже высказывают опасения. Ведь зачастую, когда крупная компания приобретает опенсорсный проект, в конечном итоге она начинает ограничивать экосистему. Так, в сообществе опасаются, что это может привести к сокращению поддержки чипов сторонних производителей, а также может означать переориентацию усилий Arduino на более крупных корпоративных клиентов Qualcomm.

Первым плодом грядущей сделки станет устройство Arduino UNO Q — одноплатный компьютер, который позиционируется как самая мощная плата Arduino из когда-либо созданных, оснащенная микроконтроллером STM32U585 (MCU) и чипом Qualcomm Dragonwing QRB2210.

Разработчики пишут, что у одноплатника будет «двойной мозг»: CPU, способный запускать «стандартный Debian Linux» (это шпилька в адрес Raspberry Pi OS, которая является форком Debian), а также микроконтроллер для real-time задач, что должно объединить «высокопроизводительные вычисления с real-time управлением».

QRB2210 оснащен четырехядерным процессором Arm Cortex-A53 и GPU Qualcomm Adreno 702, а также поддерживает Bluetooth 5.1, Wi-Fi, eMMC-память и классические Arduino-разъемы для совместимости с платами расширения UNO, сочетая все это с real-time микроконтроллером.

На обратной стороне платы появились новые разъемы, рассчитанные на работу с возможностями SoC Dragonwing.

UNO Q можно использовать как самостоятельный девайс, подключив к нему клавиатуру, мышь и монитор (как в случае с Raspberry Pi). Но также можно использовать его в связке с ПК, на котором запущена среда разработки.

Изначально UNO Q будет поставляться в двух версиях: 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ eMMC-памяти стоимостью 44 доллара, а также в версии с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ eMMC-памяти, которая поступит в продажу в следующем месяце по цене 59 долларов.

Кроме того, вместе с UNO Q была представлена новая среда разработки — Arduino App Lab. Она призвана унифицировать процесс real-time работы с кодом, Linux-приложениями и — благодаря участию Qualcomm — ИИ.

App Lab интегрирована с платформой Edge Impulse, ориентированной на ИИ и приобретенной Qualcomm ранее в этом году. Ожидается, что это упростит создание и оптимизацию ИИ-моделей. Кроме того, пользователи смогут импортировать уже обученные модели с платформы Qualcomm AI Hub.