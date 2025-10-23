Специалисты Google Threat Intelligence Group (GTIG) сообщают, что русскоязычная хак-группа ColdRiver усиливает активность и применяет новые семейства малвари (NoRobot, YesRobot, MaybeRobot), которые разворачиваются через сложные цепочки доставки, начинающиеся с социальной инженерии и атак типа ClickFix.

Атаки ClickFix построены на социальной инженерии. Обычно жертв заманивают на вредоносные сайты и там обманом заставляют скопировать в буфер и выполнить некие команды PowerShell. То есть вручную заразить свою систему вредоносным ПО. Злоумышленники объясняют необходимость выполнения неких команд решением проблем с отображением контента в браузере или требуют, чтобы пользователь решил фальшивую CAPTCHA. Хотя чаще всего ClickFix-атаки нацелены на пользователей Windows, которых убеждают выполнить PowerShell-команды, ИБ-специалисты уже предупреждали и о кампаниях, направленных на пользователей macOS и Linux. По данным ESET, использование ClickFix в качестве вектора первоначального доступа увеличилось на 517% в период со второй половины 2024 года по первую половину 2025 года.

По данным исследователей, ColdRiver (она же UNC4057, Callisto и Star Blizzard) отказалась от использования малвари LostKeys, после того как вредонос был детально изучен и описан GTIG в мае 2025 года.

Тогда специалисты писали, что вредонос LostKeys применяется в атаках на западные правительства, журналистов, аналитические центры и другие организации. Малварь использовалась для шпионажа, а ее возможности включали хищение данных на основе жестко закодированного списка расширений и директорий.

После публичного раскрытия информации о LostKeys хакеры полностью отказались от этой малвари и менее чем через неделю начали разворачивать новые вредоносные инструменты — NoRobot, YesRobot и MaybeRobot.

По данным аналитиков, первым был NoRobot — вредоносный файл DLL, доставляемый посредством ClickFix-атаки и поддельных CAPTCHA. Под видом прохождения верификации хакеры обманом вынуждали жертв запустить малварь через rundll32.

Стоит отметить, что исследователи из компании Zscaler проанализировали NoRobot в сентябре 2025 года и дали этой кампании имя BaitSwitch, а ее пейлоад получил название Simplefix.

Как теперь сообщает Google, NoRobot закрепляется в системе путем модификации реестра, а также создавая запланированные задачи. Также изначально малварь загружала в системы жертв Python 3.8 для Windows, чтобы подготовить машину к заражению бэкдором YesRobot на базе Python.

Однако использование YesRobot было недолгим — скорее всего, потому что установка Python была очевидным артефактом, привлекающим внимание. ColdRiver отказалась от этого способа в пользу другого бэкдора — PowerShell-скрипта под названием MaybeRobot (названного Zscaler Simplefix).

С начала июня 2025 года «радикально упрощенная» версия NoRobot начала доставлять MaybeRobot, который поддерживает всего три команды:

загрузка и выполнение пейлоадов с указанного URL-адреса;

выполнение команд через командную строку;

выполнение произвольных PowerShell-блоков.

После выполнения MaybeRobot возвращает результаты на различные управляющие серверы, давая Coldriver обратную связь об успешности операций.

Исследователи пишут, что в настоящее время разработка MaybeRobot, похоже, почти завершена, и теперь злоумышленники больше фокусируются на доработке NoRobot, чтобы сделать малварь более скрытной и эффективной.

Кроме того, специалисты отмечают переход от сложной к более простой, а затем снова к сложной цепочке доставки малвари, которая строится на разделении криптографических ключей между несколькими компонентами. Так, расшифровка финального пейлоада зависит от правильного объединения частей.

«Вероятно, это было сделано, чтобы усложнить восстановление цепочки заражения, потому что если один из загруженных компонентов отсутствует, финальный пейлоад не расшифруется должным образом», — говорится в отчете GTIG.

Атаки ColdRiver с доставкой NoRobot и последующих пейлоадов наблюдались в период с июня по сентябрь 2025 года. Обычно группа распространяет малварь при помощи фишинговых атак, и исследователи пока не нашли причину перехода хакеров к ClickFix-атакам.

Одна из теорий экспертов гласит, что группировка использует семейства малвари NoRobot и MaybeRobot против целей, которые ранее уже были скомпрометированы посредством фишинга, то есть у них уже похитили письма и контакты. Повторное таргетирование может быть направлено на «получение дополнительной разведывательной информации с их устройств напрямую», предполагают исследователи.