Издание 404 Media обратило внимание на утечку, опубликованную на форумах GrapheneOS. Анонимный инсайдер, скрывающийся под ником rogueFed, обнародовал скриншоты с закрытого брифинга компании Cellebrite для правоохранительных органов. На изображениях видно, какие модели смартфонов Google Pixel уязвимы для взлома инструментами компании. Как выяснилось, кастомная GrapheneOS защищает устройства лучше, чем стоковая система Google.

Израильская Cellebrite позиционирует себя как независимую киберкриминалистическую компанию, которая специализируется на извлечении данных с мобильных устройств. Cellebrite разрабатывает инструменты, которые используются правоохранительными органами, спецслужбами и частными компаниями по всему миру для извлечения данных со смартфонов и других устройств.

Обычно Cellebrite держит детали о своих инструментах в секрете, но утечка описывает возможности Cellebrite для телефонов Pixel 6, 7, 8 и 9 (Pixel 10, вышедший несколько месяцев назад, в списке отсутствует).

Поддерживаемые устройства разделены на три состояния:

BFU (Before First Unlock) — телефон не разблокировался после перезагрузки, все данные зашифрованы. Традиционно это состояние считается самым защищенным.

AFU (After First Unlock) — устройство разблокировалось хотя бы раз после загрузки. Извлечение данных в этом состоянии считается более простым.

Unlocked — телефон разблокирован. Доступ к данным открыт.

Согласно слитым rogueFed материалам, инструменты Cellebrite способны извлекать данные с устройств на стоковой прошивке (Google Pixel 6, 7, 8 и 9) во всех трех состояниях — BFU, AFU и Unlocked. Однако инструменты компании не могут брутфорсить пароли для получения полного контроля над устройством. Также правоохранители пока не могут скопировать eSIM с устройств Pixel (примечательно, что с релизом Pixel 10 произошел полный отказ от физических SIM-карт).

Однако для устройств под управлением GrapheneOS картина заметно меняется. Представители Cellebrite сообщили правоохранителям, что доступ возможен лишь к тем устройствам, которые работают под управлением версий GrapheneOS старше конца 2022 года. Поскольку Pixel 8 и 9 вышли после указанного срока, устройства в состояниях BFU и AFU защищены от инструментов Cellebrite.

Более того, выяснилось, что с конца 2024 года даже с полностью разблокированного устройства под управлением GrapheneOS невозможно извлечь данные, и доступ ограничен только тем, что доступно самому пользователю.

GrapheneOS (ранее извес­тная как CopperheadOS) — это про­шив­ка на осно­ве AOSP, в которой максимальный упор сделан на кон­фиден­циаль­ность и защиту поль­зовате­ля. Она устанавливается на отдельные модели телефонов, включая Pixel, и поставляется без сервисов Google. Система популярна среди пользователей, которым важна приватность. Совсем недавно мы посвятили GrapheneOS отдельную статью.

Стоит отметить, что, по словам rogueFed, он подключился к двум закрытым брифингам Cellebrite и его не заметили. На одном из опубликованных скриншотов инсайдер также раскрыл имя организатора встречи. Журналисты предполагают, что после этой утечки Cellebrite наверняка усилит проверку участников таких онлайн-брифингов.