В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает административную ответственность и штрафы в размере до 700 000 рублей для владельцев российских сайтов, которые игнорируют требования об авторизации пользователей только через российские сервисы.

Документ появился в электронной базе, и его подала группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по информполитике Антоном Горелкиным.

Напомним, что еще в 2023 году были приняты требования, согласно которым авторизация пользователей на территории России должна проходить:

по номеру телефона российского оператора связи;

через единый портал «Госуслуг» (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС);

с использованием иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов и владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юрлицо с иностранным владением менее 50%.

Как тогда писал Антон Горелкин, инициатива связана с «обеспечением гарантии сохранности персональных данных» на более высоком уровне. Он добавлял, что «по электронной почте авторизацию проводить можно, но это должна быть российская почта». При этом отмечалось, что закон не имеет обратной силы, поэтому изменения затронут только новые регистрации, в то время как уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к иностранным сервисам электронной почты, продолжат работать.

Кроме того, в 2023 году глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (занимал эту должность с 2020 по 2024 год) уточнял, что под «иной информсистемой» имеются в виду российские сервисы, например «ВКонтакте» или почта Mail.ru. Он также добавлял, что регистрироваться с помощью электронных почтовых адресов иностранных сервисов будет нельзя.

Представленный 14 ноября 2025 года законопроект вводит штрафы за нарушение вышеописанных правил:

для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей;

для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей.

Те же штрафы грозят за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, непубликацию правил их использования, отсутствие адреса электронной почты для юридически важных сообщений, а также инициалов и названия владельца ресурса.

Отдельная ответственность предусмотрена за невыполнение требований Роскомнадзора о прекращении использования рекомендательных технологий — здесь штрафы начинаются от 20 000 рублей для граждан и доходят до 2,8 млн рублей для компаний за повторное нарушение.

Антон Горелкин уже прокомментировал инициативу в своем Telegram-канале, озаглавив публикацию как «Авторизация через Google — ВСЁ». Он пишет, что законопроект не затронет «обычных пользователей интернета». По его словам, штрафы коснутся только владельцев сайтов и приложений, которые «уже два года игнорируют закон».

Депутат объяснил эту инициативу стремлением «дальше уменьшать зависимость Рунета от решений из недружественных государств».