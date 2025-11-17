Пользователи обратили внимание, что на прошлой неделе разработчики Microsoft отключили офлайн-способ активации Windows 11 и 10 через KMS38, который годами использовали пираты по всему миру. При этом в официальных примечаниях к релизам об этих изменениях не упоминается.

KMS38 разработали энтузиасты из проекта Massgrave (MAS, Microsoft Activation Scripts), который известен благодаря репозиторию с неофициальными инструментами для активации Windows и Office.

Суть этого метода активации заключалась в том, чтобы обмануть системный файл GatherOSstate.exe (служебная утилита, которая определяет, подходит ли текущая система для обновления), продлевая срок KMS-активации (Key Management Service) с обычных 180 дней до 19 января 2038 года. Установить более отдаленную дату не позволяла проблема 2038 года (Y2K38).

Борьба с KMS38 началась почти два года тому назад. Первые признаки появились еще в январе 2024 года, когда в Windows 26040 из установочного образа исчез файл gatherosstate.exe. Это означало, что при крупных обновлениях и переустановках система сбрасывала льготный период активации до нуля, вынуждая пользователя заново подключаться к KMS-серверу.

Однако финальным ударом для KMS38 стало необязательное обновление для Windows 11 KB5067036, вышедшее в октябре 2025 года. В нем Microsoft полностью упразднила функциональность GatherOSstate, и после ноябрьского «вторника обновлений» (пакеты KB5068861 и KB5067112) KMS38 окончательно перестал работать.

Разработчики Massgrave подтвердили, что метод больше не работает. В последней версии скриптов MAS 3.8 поддержка KMS38 полностью удалена.

В Massgrave рекомендуют пользователям применять альтернативные методы: HWID (Hardware ID) и TSforge, которые по-прежнему работают.

Стоит сказать, что в 2023 году стало известно, что к решениям Massgrave для активации Windows порой прибегают сами инженеры службы поддержки Microsoft. Более того, неоднократно отмечалось, что инструменты Massgrave позиционируются как опенсорсные, и файлы проекта довольно давно доступны на GitHub, который принадлежит компании Microsoft. При этом компания не предпринимает никаких действий против крякеров.