Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало в своем Telegram-канале дополненный список сайтов, которые будут доступны во время ограничений работы мобильного интернета.

«Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности», — сообщают в Минцифры.

На втором этапе в список включены:

сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

«Почта России»;

«Альфа-Банк»;

государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;

РЖД и туристический портал «Туту.ру»;

навигатор 2ГИС;

такси «Максим»;

сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Отмечается, что операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки, и перечисленные ресурсы будут доступны в периоды ограничений.

«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Он будет пополняться», — заявили в министерстве.

Напомним, что в сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:

сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

сервисы Госуслуг;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

«Дзен»;

Rutube;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

Тогда СМИ писали, что в списки планируется включить еще множество различных сервисов, включая даже сайт букмекерской компании «Фонбет», однако представители Минцифры опровергли эту информацию. В министерстве отметили, что списки действительно еще формируются и будут расширяться в несколько этапов. В частности, сообщалось, что в перечень войдут сайт МЧС, порталы Государственной думы, Совета Федерации и Генеральной прокуратуры, а также «СМИ, банки и аптеки».