Хакер #317. AI на службе хакера
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало в своем Telegram-канале дополненный список сайтов, которые будут доступны во время ограничений работы мобильного интернета.
«Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности», — сообщают в Минцифры.
На втором этапе в список включены:
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- «Почта России»;
- «Альфа-Банк»;
- государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
- РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
- навигатор 2ГИС;
- такси «Максим»;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Отмечается, что операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки, и перечисленные ресурсы будут доступны в периоды ограничений.
«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Он будет пополняться», — заявили в министерстве.
Напомним, что в сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:
- сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
- сервисы Госуслуг;
- сервисы «Яндекса»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- «Дзен»;
- Rutube;
- официальный сайт платежной системы «Мир»;
- сайты Правительства и Администрации Президента России;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».
Тогда СМИ писали, что в списки планируется включить еще множество различных сервисов, включая даже сайт букмекерской компании «Фонбет», однако представители Минцифры опровергли эту информацию. В министерстве отметили, что списки действительно еще формируются и будут расширяться в несколько этапов. В частности, сообщалось, что в перечень войдут сайт МЧС, порталы Государственной думы, Совета Федерации и Генеральной прокуратуры, а также «СМИ, банки и аптеки».