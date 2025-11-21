Хакер #317. AI на службе хакера
Что внутри
В номер вошли 22 лучших материала уходящего года — все, что стоило сохранить на бумаге. Спецвыпуск насчитывает 240 страниц на плотной бумаге, вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.
В номере тебя ждет подшивка самого интересного:
- Локальные LLM и декомпилятор на нейронках — как использовать ИИ в хакерских задачах
- Полный воркфлоу по пассивной и активной разведке перед пентестом
- «Пасхалка» в Telegram — авторизация без клауд-пароля и уведомлений
- Пентест провайдера — цепочка классических багов до полной компрометации
- Реверс домофона с прослушкой и установкой Doom II
- RCE в головном устройстве автомобиля
- Превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет
- Рассказ о том, зачем рутовать Android в 2025 году
- Создание руткита для Linux и программы для шифрования файлов
- Программирование и создание клеточных автоматов в Minecraft
- И многое другое!
Это не просто сборник материалов — это коллекционный артефакт для тех, кто ценит физический носитель в эпоху бесконечных табов в браузере.
