Напоминаем о скором выходе бумажного выпуска «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2025 год. Рады сообщить, что тираж уже передан в печать, и рассылка заказов стартует в декабре — номер как раз успеет под елку! Мы продолжаем принимать заказы, поэтому у тебя есть возможность пополнить свою коллекцию или порадовать подарком друзей.

Что внутри

В номер вошли 22 лучших материала уходящего года — все, что стоило сохранить на бумаге. Спецвыпуск насчитывает 240 страниц на плотной бумаге, вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.

В номере тебя ждет подшивка самого интересного:

  • Локальные LLM и декомпилятор на нейронках — как использовать ИИ в хакерских задачах
  • Полный воркфлоу по пассивной и активной разведке перед пентестом
  • «Пасхалка» в Telegram — авторизация без клауд-пароля и уведомлений
  • Пентест провайдера — цепочка классических багов до полной компрометации
  • Реверс домофона с прослушкой и установкой Doom II
  • RCE в головном устройстве автомобиля
  • Превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет
  • Рассказ о том, зачем рутовать Android в 2025 году
  • Создание руткита для Linux и программы для шифрования файлов
  • Программирование и создание клеточных автоматов в Minecraft
  • И многое другое!

Это не просто сборник материалов — это коллекционный артефакт для тех, кто ценит физический носитель в эпоху бесконечных табов в браузере.

Стоимость одного экземпляра составляет 2000 рублей. Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.

Обрати внимание, что тираж ограничен, а службы доставки всегда перегружены в праздничный сезон. Рекомендуем позаботиться о заказе заранее!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии