В этом месяце на страницах «Хакера» вышли последние главы романа «Белый хакер» — продолжения « Хакеров.RU », написанного ведущим редактором журнала Валентином Холмогоровым. Теперь история доступна целиком, а бумажную версию книги с черно-белыми иллюстрациями по-прежнему можно купить в нашем магазине . Напоминаем, что тираж ограничен.

Вторая часть романа погружает в эпоху компьютерных клубов, подпольных форумов и ночного dial-up — времена, когда хакеры были романтиками-одиночками, а интернет оставался территорией свободы. Сюжет вдохновлен реальными событиями и духом нулевых.

Кирилл остался один — без команды, без поддержки, но с багажом знаний, способных менять правила игры. Компьютерный клуб, ставший его временным убежищем, балансирует на грани закрытия. Корпорация TerraCore вновь запускает опасные эксперименты с технологиями, грозящими уничтожить интернет, каким мы его знаем. Кирилл понимает: в одиночку не выстоять. Но где найти тех, кому можно доверять и кто поверит в тебя? Как действовать, если каждый шаг может стать последним?

Стоимость одного экземпляра — 1200 рублей, доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.

Обрати внимание, что печатная версия первой книги — «Хакеры.RU» — тоже еще доступна в магазине.

Читать онлайн

Если ты еще не знаком с этой историей, первые три главы можно прочитать на сайте без платной подписки:

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.