Компания Nvidia подтвердила, что октябрьские обновления безопасности Windows 11 вызывают проблемы с производительностью в играх в системах под управлением Windows 11 24H2 и 25H2. Для устранения проблемы разработчики выпустили бета-версию GeForce Hotfix Display Driver версии 581.94.

«Может наблюдаться снижение производительности в некоторых играх после установки октябрьского обновления Windows 11 KB5066835 [5561605]», — сообщается в официальном документе поддержки Nvidia.

Hotfix-драйвер доступен для скачивания на сайте Nvidia Customer Care для Windows 10 x64 и Windows 11 x64. В компании подчеркивают, что это бета-версия, которая не прошла полный цикл контроля качества.

«GeForce Hotfix Driver — способ быстрой доставки исправлений. По сути, такие драйверы аналогичны предыдущим версиям, но содержат небольшое количество дополнительных целевых исправлений», — объясняют разработчики.

Отметим, что проблемы с производительностью в играх — не единственные баги, вызванные октябрьскими обновлениями Windows. К примеру, ранее инженерам Microsoft уже пришлось исправлять баги, которые: ломали работу с localhost, вызывали проблемы с аутентификацией через смарт-карты, а также нарушали работу среды восстановления Windows (WinRE) в системах с USB-мышами и клавиатурами.