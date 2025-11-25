Основатели криптовалютного миксера Samourai Whirlpool и приложения Samourai Wallet получили тюремные сроки. Американские власти считают, что сервис помог преступникам отмыть более 237 млн долларов в криптовалюте.

Напомним, что основателей Samourai Кионна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill) арестовали 24 апреля 2024 года. Тогда им предъявили обвинения в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, а также в отмывании денег.

В обвинительном заключении сообщалось, что в период с 2015 по февраль 2024 года Родригес и Хилл использовали криптомиксер Whirlpool, принадлежащий Samourai, для обработки более 2 млрд долларов в незаконных транзакциях, что использовалось преступниками для отмывания более 100 млн долларов США.

В августе 2025 года Родригес и Хилл признали себя виновными и согласились на конфискацию 237 832 360 долларов — общей суммы криминальных средств, отмытых через Samourai.

С 2015 года Родригес и Хилл разрабатывали Samourai как мобильное приложение для сокрытия незаконных криптовалютных транзакций. У сервиса были две основные функции:

Whirlpool — смешивал Bitcoin-транзакции между группами пользователей, скрывая источник в блокчейне и мешая правоохранителям отслеживать средства.

Ricochet — добавлял ненужные промежуточные транзакции («хопы»), затрудняя установление связей между переводами и преступной деятельностью.

По информации следствия, с момента запуска Ricochet в 2017 году и Whirlpool в 2019 году через Samourai прошло более 80 000 биткоинов (более 2 млрд долларов США по курсу на тот момент). Комиссии от этой активности принесли основателям сервиса около 4,5–6 млн долларов США.

До ареста основателей сервиса мобильное приложение Samourai Wallet насчитывало более 100 000 загрузок. После задержания Родригеса и Хилла полиция Исландии изъяла серверы и домены сервиса, а Google удалила приложение из Play Store.

Как сообщило на прошлой неделе Министерство юстиции США, в ноябре CEO Samourai Кионне Родригес был приговорен к пяти годам лишения свободы, а технический директор компании Уильям Лонерган Хилл получил четыре года тюрьмы. Кроме того, после выхода из тюрьмы оба будут находиться под надзором еще три года и выплатят штрафы в размере 250 000 долларов США.