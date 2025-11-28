28 ноября 2025 года пользователи (в основном из Москвы и Московской области) начали сообщать о проблемах в работе мессенджера WhatsApp. Как заявили в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp из-за нарушения законодательства.

По информации СМИ, пользователи столкнулись со сбоями при отправке сообщений с использованием Wi-Fi или мобильного интернета вне зависимости от оператора связи. При этом представители «Мегафон» и «Билайн» сообщили, что их сети работают в штатном режиме.

«Перебои в работе иностранных мессенджеров могут быть связаны с действиями и ограничениями регуляторов», — предположили представители «Билайн».

Кроме того, накануне на сбои в работе WhatsApp жаловались жители Санкт-Петербурга. Тогда депутат Госдумы Антон Немкин написал в своем Telegram-канале, что блокировка мессенджера в России является «вопросом времени». По его словам, компания Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) годами игнорирует требования российских регуляторов, а WhatsApp игнорирует российские правила и продолжает работать в стране «без малейшего уважения к ее законам».

Как теперь сообщили СМИ в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp в России из-за нарушения законодательства.

Представители РКН заявляют, что мессенджер используется для проведения и организации «террористических действий на территории» РФ, «для вербовки их исполнителей», а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.

Кроме того, WhatsApp не выполняет требования, которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим Роскомнадзор осуществляет последовательный ввод ограничительных мер в отношении мессенджера, и в будущем ведение ограничений в отношении WhatsApp продолжится.

В РКН пообещали, что в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства мессенджер полностью заблокируют в России.

«Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ», — говорится в сообщении. Ограничения вводят поэтапно, чтобы пользователи могли перейти «на использование других мессенджеров».

В Роскомнадзоре порекомендовали пользователям «переходить на национальные сервисы» и предупредили о возможности полной блокировки WhatsApp в случае, если компания не выполнит «требования российского законодательства».