def _show_search_panel ( self ) :

self . dynamic_panel . removeAll ( )

panel = JPanel ( GridBagLayout () )

panel . setBorder ( BorderFactory . createTitledBorder ( " Search Targets " ) )

gbc = GridBagConstraints ( )

gbc . insets = Insets ( 6 , 6 , 6 , 6 )

gbc . anchor = GridBagConstraints . WEST

gbc . gridx = 0 ; gbc . gridy = 0 ; gbc . weightx = 0 ; gbc . fill = GridBagConstraints . NONE

panel . add ( JLabel ( " Search: " ) , gbc )

gbc . gridx = 1 ; gbc . weightx = 1. 0 ; gbc . fill = GridBagConstraints . HORIZONTAL

self . search_field = JTextField ( )

panel . add ( self . search_field , gbc )

gbc . gridx = 2 ; gbc . weightx = 0 ; gbc . fill = GridBagConstraints . NONE

self . search_btn = JButton ( " Search " , actionPerformed = self . on_search_targets )

self . search_btn . setPreferredSize ( Dimension ( 100 , 28 ) )

panel . add ( self . search_btn , gbc )

columns = [ " ID " , " Address " , " Description " ]

self . table_model = DefaultTableModel ( columns , 0 )

self . targets_table = JTable ( self . table_model )

self . targets_table . setSelectionMode ( ListSelectionModel . SINGLE_SELECTION )

self . targets_table . getSelectionModel () . addListSelectionListener ( self . on_target_selected )

table_scroll = JScrollPane ( self . targets_table )

table_scroll . setPreferredSize ( Dimension ( 0 , 180 ) )

gbc . gridx = 0 ; gbc . gridy = 1 ; gbc . gridwidth = 3 ; gbc . weighty = 1. 0

gbc . fill = GridBagConstraints . BOTH ; gbc . insets = Insets ( 10 , 0 , 0 , 0 )

panel . add ( table_scroll , gbc )

self . dynamic_panel . add ( panel , BorderLayout . CENTER )

self . dynamic_panel . revalidate ( )

self . dynamic_panel . repaint ( )

def on_search_targets ( self , event ) :

# Обработка события нажатия кнопки поиска

pass

def on_target_selected ( self , event ) :

# Обработка события выбора таргета