Конец года приближается быстрее, чем ты обновляешь ленту, а значит, самое время подумать о подарках. Первый бумажный спецвыпуск «Хакера» полностью распродан, но сборники с лучшими статьями 2017-2021 годов по-прежнему доступны для заказа. Если хочешь успеть положить под елку что-то крутое и редкое, советуем не затягивать с заказом: логистика в праздники работает медленнее обычного.

Спецвыпуск 2017–2019

Этот спецвыпуск вышел в 2024 году и был приурочен к 25-летию «Хакера». Сейчас тираж допечатан по просьбам читателей. Внутри тебя ждет подборка материалов на самые разные темы: от социальной инженерии и реверса гаджетов до взлома iPhone. Все статьи сопровождаются комментариями авторов и редакторов, которые рассказывают о том, что осталось за кадром.

Спецвыпуск 2019–2021

Самый свежий сборник — напечатан весной 2025 года. В этом номере, насчитывающем более 200 страниц, ты найдешь лучшие статьи про Active Directory, SDR, checkm8, VeraCrypt и не только. Каждая статья по традиции снабжена комментариями, позволяя заглянуть за кулисы работы «Хакера».

Дополнительный тираж первого спецвыпуска уже распродан полностью. Тиражи второго и третьего сборников тоже ограничены, поэтому рекомендуем не откладывать покупку, если хочешь успеть с подарками или планируешь порадовать себя.

Цена одного экземпляра составляет 2000 рублей (без учета почтовых расходов).

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948