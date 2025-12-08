Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что дополнило перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

«Список дополнен социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ», — пишут в министерстве.

В обновленный список включили ресурсы:

Центробанка;

операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;

платформы «Россия — страна возможностей»;

федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;

СМИ: «Известия», ТАСС;

сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;

охранной системы «Цезарь Сателлит»;

онлайн-кинотеатра Окко.

«Работа по наполнению так называемого “белого списка” ведется постоянно. Перечень цифровых "платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Включить в него ресурс иным способом невозможно. Важное условие включения в перечень: все используемые вычислительные ресурсы должны находиться на территории России», — сообщают в Минцифры.

В сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:

сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

сервисы Госуслуг;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

«Дзен»;

Rutube;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

В ноябре 2025 года список был обновлен, и на втором этапе в него включили: