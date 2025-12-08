Хакер #318. Pentest Award 2025
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что дополнило перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.
«Список дополнен социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ», — пишут в министерстве.
В обновленный список включили ресурсы:
- Центробанка;
- операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
- платформы «Россия — страна возможностей»;
- федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
- СМИ: «Известия», ТАСС;
- сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
- охранной системы «Цезарь Сателлит»;
- онлайн-кинотеатра Окко.
«Работа по наполнению так называемого “белого списка” ведется постоянно. Перечень цифровых "платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Включить в него ресурс иным способом невозможно. Важное условие включения в перечень: все используемые вычислительные ресурсы должны находиться на территории России», — сообщают в Минцифры.
В сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:
- сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
- сервисы Госуслуг;
- сервисы «Яндекса»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- «Дзен»;
- Rutube;
- официальный сайт платежной системы «Мир»;
- сайты Правительства и Администрации Президента России;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».
В ноябре 2025 года список был обновлен, и на втором этапе в него включили:
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- «Почта России»;
- «Альфа-Банк»;
- государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
- РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
- навигатор 2ГИС;
- такси «Максим»;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.