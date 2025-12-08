Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что дополнило перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

«Список дополнен социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ», — пишут в министерстве.

В обновленный список включили ресурсы:

  • Центробанка;
  • операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
  • платформы «Россия — страна возможностей»;
  • федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
  • СМИ: «Известия», ТАСС;
  • сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
  • охранной системы «Цезарь Сателлит»;
  • онлайн-кинотеатра Окко.

«Работа по наполнению так называемого “белого списка” ведется постоянно. Перечень цифровых "платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Включить в него ресурс иным способом невозможно. Важное условие включения в перечень: все используемые вычислительные ресурсы должны находиться на территории России», — сообщают в Минцифры.

В сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:

  • сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
  • сервисы Госуслуг;
  • сервисы «Яндекса»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • «Дзен»;
  • Rutube;
  • официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • сайты Правительства и Администрации Президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

В ноябре 2025 года список был обновлен, и на втором этапе в  него включили:

  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • «Почта России»;
  • «Альфа-Банк»;
  • государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
  • РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
  • навигатор 2ГИС;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

