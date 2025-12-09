Специалисты «Лаборатории Касперского» провели масштабный анализ крупных утечек паролей по всему миру за период с 2023 по 2025 годы. Результаты исследования показали тревожную тенденцию: пользователи продолжают использовать ненадежные пароли и годами не меняют их даже после компрометации.

Главный вывод исследования — более половины паролей (54%), которые были скомпрометированы в 2025 году, уже фигурировали в более ранних утечках. По данным экспертов, средний срок использования одного пароля достигает 3,5-4 лет, что создает серьезные риски для безопасности учетных записей.

Также анализ показал, что каждый десятый скомпрометированный пароль содержал числа, похожие на даты — от «1990» до «2025». Каждый двухсотый пароль заканчивался на «2024», что делает такие комбинации легкой мишенью для злоумышленников.

Самой распространенной комбинацией остается примитивная последовательность «12345», которую хакеры подбирают практически мгновенно. Среди других популярных составляющих паролей эксперты отметили слово «love», различные имена и названия стран. Подобные пароли тоже легко поддаются подбору.

Специалисты рекомендуют пользователям регулярно обновлять пароли, использовать уникальные комбинации для каждого сервиса и по возможности переходить на более современные методы аутентификации, устойчивые к кражам (в том числе через фишинговые атаки). Например, с применением двухфакторной авторизации или ключей доступа Passkey.