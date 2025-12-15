Разработчики Kali Linux представили последний релиз в этом году — 2025.4. В эту версию вошли три новых инструмента, улучшения для десктопных окружений, предварительная версия Wifipumpkin3 в NetHunter, а также расширенная поддержка Wayland.

В новом релизе обновления получили сразу несколько десктопных окружений: GNOME 49, KDE Plasma и Xfce.

Так, в GNOME 49 добавились обновленные темы оформления, новый видеоплеер Showtime, были реорганизованы папки инструментов в сетке приложений, а также появились новые горячие клавиши для быстрого запуска терминала. Кроме того, в этом релизе разработчики полностью убрали поддержку X11, и теперь GNOME работает исключительно на Wayland. Благодаря этому команда Kali добавила полную поддержку утилит для виртуальных машин в VirtualBox, VMware и QEMU.

В свою очередь, KDE Plasma обновился до версии 6.5. Здесь появились: улучшенная функция тайлинга окон, доработанный инструмент для создания скриншотов, улучшенный доступ к буферу обмена, более гибкий нечеткий поиск в KRunner.

Наконец, Xfce теперь поддерживает цветовые темы, которые предлагают функциональность, аналогичную той, что уже была реализована в GNOME и KDE.

Традиционно в каждом новом релизе в Kali добавляются свежие инструменты, и версия 2025.4 не стала исключением. На этот раз в арсенал были добавлены три утилиты:

bpf-linker — простой статический линковщик для BPF;

Также этот релиз привносит ряд обновлений в Kali NetHunter. К примеру, была расширена поддержка устройств на базе Android 16 (Samsung Galaxy S10 и OnePlus Nord), а также Android 15 ( Xiaomi Mi 9).

В NetHunter Terminal восстановлена совместимость с версиями Magisk, использующими интерактивный режим. Это предотвращает закрытие терминальных сессий при нажатии Ctrl+C.

Также в NetHunter появилась предварительная версия Wifipumpkin3 — фреймворка для атак с использованием поддельных точек доступа. В комплекте идут фишинговые шаблоны для Facebook*, Instagram*, iCloud и Snapchat.

Помимо перечисленных нововведений, в релизе есть и другие:

live-образ Kali теперь распространяется только через BitTorrent, так как его размер стал слишком велик для традиционной загрузки через HTTP;

добавлены три новых комьюнити-зеркала в Азии и одно в США для улучшения доступности скачивания;

Kali Cloud и приложение Kali WSL получили ряд улучшений и исправлений, повышающих стабильность работы.

* Заблокированы на территории РФ. Принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.