Международная операция правоохранительных органов привела к захвату серверов и доменов криптовалютной биржи E-Note. Американские власти обвиняют платформу в отмывании более 70 млн долларов США, полученных киберпреступниками посредством вымогательских атак и в результате компрометации аккаунтов.

По информации ФБР, с 2017 года через сервис E-Note и связанную с ним глобальную сеть денежных мулов прошло свыше 70 млн долларов незаконных средств. Среди них — деньги, украденные или полученные в качестве выкупов у американских жертв в результате атак шифровальщиков и взлома учетных записей.

Операцию провели совместно несколько ведомств: Министерство юстиции США, ФБР, полиция штата Мичиган, а также финское Национальное бюро расследований и немецкая полиция.

В результате были конфискованы домены e-note[.]com, e-note[.]ws и jabb[.]mn, заблокированы связанные с ними мобильные приложения и изъяты серверы платформы вместе с копиями БД клиентов и записями транзакций.

Вместе с этим Прокуратура США обнародовала обвинения против 39-летнего гражданина России Михаила Петровича Чудновца, которого считают оператором E-Note. Ему вменяют участие в сговоре с целью отмывания денег. Если его вина будет доказана, Чудновцу грозит до 20 лет лишения свободы. Однако о каких-либо арестах, связанных с этим делом, пока не сообщается.

В Минюсте США заявляют, что Чудновец предлагал киберпреступникам услуги по отмыванию средств с 2010 года. Он помогал переводить деньги между странами и конвертировал криптовалюту в фиат.

Конфискованные правоохранителями БД клиентов и детали транзакций могут помочь идентифицировать других пользователей E-Note, что может привести к новым действиям со стороны властей.