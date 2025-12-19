Коллекционный выпуск «Хакера» с лучшими статьями 2025-го года покинул типографию, и первые экземпляры уже прибыли к своим владельцам. Если ты еще не успел приобрести бумажный номер, самое время это исправить — мы продолжаем прием заказов

Что внутри

В номер вошли 22 лучших материала уходящего года — наиболее яркие, важные и полезные тексты. Спецвыпуск насчитывает 240 страниц на плотной бумаге, вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.

В номере тебя ждет подшивка самого интересного:

Локальные LLM и декомпилятор на нейронках — как использовать ИИ в хакерских задачах Полный воркфлоу по пассивной и активной разведке перед пентестом «Пасхалка» в Telegram — авторизация без клауд-пароля и уведомлений Пентест провайдера — цепочка классических багов до полной компрометации Реверс домофона с прослушкой и установкой Doom II RCE в головном устройстве автомобиля Превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет Рассказ о том, зачем рутовать Android в 2025 году Создание руткита для Linux и программы для шифрования файлов Программирование и создание клеточных автоматов в Minecraft И многое другое!



Бумажный журнал — это коллекционный артефакт, который приятно держать в руках, перелистывать и можно поставить на полку, специально для тех, кто собирает не цифровые закладки, а настоящую библиотеку.

Стоимость одного экземпляра составляет 2000 рублей. Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.

Тираж ограничен, а в новогодний сезон службы доставки работают на пределе. Хочешь порадовать себя или друзей — рекомендуем не затягивать с заказом!

