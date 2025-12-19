Коллекционный выпуск «Хакера» с лучшими статьями 2025-го года покинул типографию, и первые экземпляры уже прибыли к своим владельцам. Если ты еще не успел приобрести бумажный номер, самое время это исправить — мы продолжаем прием заказов!

Что внутри

В номер вошли 22 лучших материала уходящего года — наиболее яркие, важные и полезные тексты. Спецвыпуск насчитывает 240 страниц на плотной бумаге, вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.

В номере тебя ждет подшивка самого интересного:

    • Локальные LLM и декомпилятор на нейронках — как использовать ИИ в хакерских задачах
    • Полный воркфлоу по пассивной и активной разведке перед пентестом
    • «Пасхалка» в Telegram — авторизация без клауд-пароля и уведомлений
    • Пентест провайдера — цепочка классических багов до полной компрометации
    • Реверс домофона с прослушкой и установкой Doom II
    • RCE в головном устройстве автомобиля
    • Превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет
    • Рассказ о том, зачем рутовать Android в 2025 году
    • Создание руткита для Linux и программы для шифрования файлов
    • Программирование и создание клеточных автоматов в Minecraft
    • И многое другое!

Бумажный журнал — это коллекционный артефакт, который приятно держать в руках, перелистывать и можно поставить на полку, специально для тех, кто собирает не цифровые закладки, а настоящую библиотеку.

Стоимость одного экземпляра составляет 2000 рублей. Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК. По вопросам доставки в другие страны пиши на support@glc.ru.

Тираж ограничен, а в новогодний сезон службы доставки работают на пределе. Хочешь порадовать себя или друзей — рекомендуем не затягивать с заказом!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии