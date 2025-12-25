Содержание статьи
Jaguar Land Rover является самостоятельной компанией в составе индийской Tata Motors. Tata Motors приобрела бренды Jaguar и Land Rover в 2008 году у американского концерна Ford за 2,3 млрд долларов США, а в 2013 году они были полностью объединены в единую компанию Jaguar Land Rover.
В JLR работает около 39 000 человек, и компания производит более 400 000 автомобилей в год. Общее количество рабочих мест, поддерживаемых JLR, по оценкам, составляет не менее 100 000 по всему миру.
Атака
О технической стороне случившегося до сих пор известно мало. Однако серьезность инцидента была понятна сразу, так как JLR признала, что взлом оказал значительное влияние на ее производственные и розничные операции.
JLR пострадала от киберинцидента. Мы приняли незамедлительные меры для смягчения его последствий, превентивно отключив наши системы, — гласило первое официальное заявление компании после атаки. — В настоящее время нет никаких свидетельств кражи каких‑либо данных клиентов, однако наша розничная и производственная деятельность были серьезно нарушены.
Забегая вперед, отметим, что компания начала возобновлять операции лишь в октябре 2025 года, а полное восстановление производства может затянуться до начала 2026 года, так как на приведение в порядок всех систем и цепочек поставок требуется время.
Киберпреступники из хак‑группы Scattered Lapsus
$ Hunters (объединение участников группировок Scattered Spider, LAPSUS
$ и Shiny Hunters) заявили в своем Telegram-канале, что это они стоят за атакой на JLR. Злоумышленники опубликовали скриншоты внутренней SAP-системы автопроизводителя, и сообщили, что развернули вымогательскую малварь во взломанных системах.
Однако в своих публичных заявлениях представители компании не связывали атаку с какой‑либо конкретной группировкой.
Представители Jaguar Land Rover подтвердили, что во время атаки злоумышленникам удалось похитить «некоторые данные», однако в компании не конкретизировали, что это были за данные, и могла ли утечка затронуть клиентов.
Остановка производства
Из‑за атаки JLR пришлось отключить ряд систем, в том числе те, которые использовались на предприятии компании в Солихалле (модели Land Rover Discovery, Range Rover и Range Rover Sport собираются именно здесь). Также работникам завода в Хейлвуде разослали уведомление по электронной почте с просьбой не выходить на работу.
Как стало известно позже, зарубежные предприятия компании в Китае, Индии и Словакии тоже были вынуждены полностью остановить работу.
Также после взлома на проблемы в работе пожаловались и дилеры JLR в Великобритании, которые лишились возможности регистрировать новые автомобили и поставлять детали в сервисные центры. В ответ на это JLR попыталась обеспечить дополнительные поставки, СМИ сообщали, что компания обратилась за помощью к правительству Великобритании и попросила власти оказать экстренную поддержку поставщикам.
Хотя изначально возобновление работы производства и других процессов было запланировано на середину сентября 2025 года, компания несколько раз продлевала паузу и откладывала перезапуск.
Это решение в JLR объясняли продолжающимся расследованием инцидента, а также постепенным «контролируемым восстановлением операций», на которое требуется время. В итоге работа компании начала восстанавливаться лишь в октябре 2025 года.
Последствия
Длительный простой JLR спровоцировал множество проблем в других компаниях, связанных с автопроизводителем цепочкой поставок. К примеру, как писало издание Sky News, поставщикам компании в Уэст‑Мидлендсе, Франции и Германии пришлось провести временные сокращения, и атака затронула около 6000 рабочих мест в компаниях Evtec, WHS Plastics, SurTec и OPmobility.
Профсоюз Unite, представляющий интересы работников автомобильной промышленности, заявлял, что получает информацию о сокращениях, связанных со взломом JLR, по всей цепочке поставок компании. В Unite призвали сформировать пакет поддержки, как во время пандемии COVID-19, для тех лиц, чья работа находится под угрозой из‑за киберинцидента.
По оценкам экономистов, потери JLR после атаки составляли от 5 до 10 млн фунтов стерлингов (от 574 млн до 1,15 млрд рублей) в день.
По данным некоммерческой организации Cyber Monitoring Centre (CMC), которая классифицирует и оценивает киберинциденты, общий ущерб от этого взлома оценивается в 1,9 млрд фунтов стерлингов (206,8 миллиарда рублей), причем данные аналитиков основаны на прогнозе полного возобновления производства к началу 2026 года.
В CMC подсчитали, что суммарно атака затронула более 5000 организаций, связанных c JLR, и около половины всех расходов, связанных с инцидентом, несет не сама Jaguar Land Rover, а другие пострадавшие предприятия.
Так как годовая выручка Jaguar Land Rover в 2024 году составила 29 млрд фунтов стерлингов, ожидается, что JLR сможет справиться с финансовыми потерями, однако для небольших компаний в цепочке поставок последствия могут оказаться куда серьезнее, а некоторые из них и вовсе могут обанкротиться.
Учитывая серьезность происходящего, правительство Великобритании предоставило компании заем с государственной поддержкой в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов для восстановления цепочки поставок.
Кредитная гарантия предоставлена компании через программу Export Development Guarantee (EDG) британского агентства UK Export Finance, которая снижает риски для кредиторов, покрывая большую часть займа в случае невыполнения JLR обязательств по погашению кредита.
В рамках этой программы правительство Великобритании не выдало JLR кредит напрямую, а гарантировало получение кредита от коммерческого банка. Это позволяет получить значительно больший кредит на более выгодных условиях, чем JLR могла бы получить самостоятельно после столь серьезного инцидента.
Кредит должен быть погашен в течение пяти лет и призван обеспечить финансовую поддержку JLR, помогая компании рассчитаться с поставщиками и восстановить цепочку поставок.
По мнению экспертов, в итоге масштабный сбой, вызванный кибератакой на Jaguar Land Rover, может нанести ущерб общему экономическому росту Великобритании, так как JLR — один из крупнейших производителей в стране, на долю которого в прошлом году пришлось около 4% всего экспорта товаров.