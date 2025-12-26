Правительство Южной Кореи объявило о запуске программы, которая обяжет операторов связи верифицировать личность покупателей SIM-карт с помощью сканирования лица. Власти надеются, что это снизит количество мошенничеств, так как утечки данных стали огромной проблемой для страны, а преступники регистрируют телефонные номера на ворованные документы.

Как сообщают представители Министерства науки и телекоммуникаций Южной Кореи, проблема назревала давно. Злоумышленники массово регистрируют SIM-карты, используя чужие персональные данные, а потом применяют такие SIM в различных мошеннических схемах вроде голосового фишинга. И если раньше продавцы SIM-карт требовали только документы, то теперь этого будет мало.

Новая схема привяжет процесс активации SIM к приложению PASS, которое используют три крупнейших оператора связи в стране — SK Telecom, LG Uplus и Korea Telecom. В этом приложении хранятся цифровые данные пользователей. Теперь при регистрации нового номера система будет сверять лицо покупателя с биометрическими данными из PASS.

Власти рассчитывают, что благодаря этому злоумышленникам станет труднее покупать номера, используя украденные данные.

Дело в том, что только в 2025 году в Южной Корее произошло сразу две масштабные утечки данных, которые затронули больше половины населения страны — около 52 млн человек. Так, около месяца назад популярный интернет-магазин Coupang допустил утечку более 30 млн записей, из-за чего генеральный директор компании в итоге лишился должности.

Кроме того, ранее в этом году компания уже упомянутая выше SK Telecom пострадала от атаки, и хакеры сумели похитить информацию 23 млн абонентов. В итоге власти оштрафовали оператора на 100 млн долларов, так как после утечки стало известно о серьезных нарушениях в области информационной безопасности со стороны оператора (включая раскрытие учетных данных для инфраструктуры в открытом виде, а также сервер, свободно доступный из интернета). Также SK Telecom обязали выплатить компенсации всем пострадавшим. Каждый пользователь получит по 100 000 вон (около 67 долларов США): половину — кредитами на счет, а вторую половину — бонусными баллами, которые можно потратить в магазинах.

Однако следует отметить, что, по информации властей, почти 92% всех фальшивых номеров, обнаруженных в 2024 году, были зарегистрированы через виртуальных операторов связи.