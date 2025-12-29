Центробанк расширил критерии, по которым банки будут выявлять возможное мошенничество. Теперь под подозрение попадет смена номера телефона перед переводом средств и другие нетипичные действия.

Напомним, с 1 сентября 2025 года кредитные организации уже руководствуются девятью критериями выявления мошенничества при снятии наличных.

В частности, банки проверяют, не находится ли человек под влиянием злоумышленников: например, банк могут насторожить нетипичное время или сумма операции, непривычное местоположение банкомата, запрос на выдачу средств по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте. Также подозрительным считается резкий рост количества SMS и звонков с незнакомых номеров незадолго до снятия средств, снятие денег сразу после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 000 рублей через СБП со своего счета в другом банке, либо досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

Если хотя бы один критерий совпадает, банк на 48 часов ограничивает выдачу в банкомате до 50 000 рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно будет только в отделении банка.

Как сообщили в ЦБ, с 1 января 2026 года к перечисленным признакам добавятся новые:

при бесконтактной операции в банкомате (когда для перевода денег к модулю NFC банкомата прикладывают смартфон или карту) время обмена данными между банковской картой, в том числе токенизированной (цифровой), и банкоматом превышает норму, установленную «Национальной системой платежных карт»;

«Национальная система платежных карт» проинформировала банк о риске мошенничества при совершении перевода. Например, это может быть раскрытие сведений о платежной карте и других электронных средствах платежа посторонним людям;

за 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах»; на устройстве клиента (смартфоне или компьютере), которое используется для переводов, обнаружены указывающие на риск мошенничества факторы (например, наличие вредоносного ПО, изменение операционной системы или провайдера связи, что может свидетельствовать о получении злоумышленниками удаленного доступа к счету);

попытка внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если владелец этого счета, то есть потенциальный получатель денег, за последние 24 часа до этого совершил трансграничный перевод в адрес физического лица на сумму больше 100 000 рублей;

перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что такой операции менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 000 рублей;

сведения о получателе денег содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий (будет применяться с начала работы этой системы – с 1 марта 2026 года).

Как отмечают аналитики, для банков это будет означать рост расходов. По их мнению, самым затратным станет выстраивание каналов оперативной передачи данных от операторов связи, владельцев мессенджеров и сайтов о нетипичных звонках, сообщениях и трафике.

Для клиентов банков последствия будут заметны в виде более строгих проверок и дополнительных шагов подтверждения. Особенно значимыми станут усиленный контроль за переводами на криптобиржи, операциями через удаленные каналы доступа и платежами в пользу зарубежных онлайн-сервисов.