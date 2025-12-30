Бумажные журналы — это артефакт, который можно взять в руки, полистать и поставить на полку. Такая коллекция не пропадет вместе с забытыми закладками или переездом на новый ноутбук. И всегда круто иметь подшивку лучших материалов «Хакера» в печатном формате.
Спецвыпуск 2017–2019
Этот спецвыпуск вышел в 2024 году и был приурочен к 25-летию «Хакера». Сейчас тираж допечатан по многочисленным просьбам читателей. Внутри ты найдешь подборку материалов за 2017–2019 годы, посвященных социальной инженерии, реверсу гаджетов, взлому iPhone и многому другому. Каждая статья дополнена комментариями авторов и редакторов, которые позволят погрузиться в закулисье журнала, обычно остающееся за кадром.
Спецвыпуск 2019–2021
Этот сборник покинул типографию весной 2025 года. В него вошли лучшие статьи за 2019–2021 годы, включая материалы про Active Directory, SDR, checkm8, VeraCrypt и не только. Каждая статья по традиции снабжена комментариями, позволяющими узнать больше о работе редакции.
Лучшие статьи 2025 года
В этот коллекционный номер вошли 22 лучших материала 2025 года. Тебя ждет подшивка самого интересного за год, включая статьи про локальные LLM, декомпилятор на нейронках, полный воркфлоу разведки перед пентестом, реверс домофона с прослушкой и Doom II, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет, программирование клеточных автоматов в Minecraft и многое другое.
Обрати внимание: тиражи всех сборников ограничены. В 2026 году тебя ждут новые бумажные спецвыпуски, но мы пока не планируем допечатывать старые. Если откладывать покупку слишком долго, можно остаться без нужного экземпляра для коллекции.
Стоимость одного экземпляра составляет 2000 рублей. Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948