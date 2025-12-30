Если ты планируешь собрать коллекцию бумажных сборников «Хакера» с лучшими материалами последних лет, сейчас самое время.

Бумажные журналы — это артефакт, который можно взять в руки, полистать и поставить на полку. Такая коллекция не пропадет вместе с забытыми закладками или переездом на новый ноутбук. И всегда круто иметь подшивку лучших материалов «Хакера» в печатном формате.

Спецвыпуск 2017–2019

Этот спецвыпуск вышел в 2024 году и был приурочен к 25-летию «Хакера». Сейчас тираж допечатан по многочисленным просьбам читателей. Внутри ты найдешь подборку материалов за 2017–2019 годы, посвященных социальной инженерии, реверсу гаджетов, взлому iPhone и многому другому. Каждая статья дополнена комментариями авторов и редакторов, которые позволят погрузиться в закулисье журнала, обычно остающееся за кадром.

Спецвыпуск 2019–2021

Этот сборник покинул типографию весной 2025 года. В него вошли лучшие статьи за 2019–2021 годы, включая материалы про Active Directory, SDR, checkm8, VeraCrypt и не только. Каждая статья по традиции снабжена комментариями, позволяющими узнать больше о работе редакции.