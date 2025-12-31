На всякий случай напоминаем, что все персонажи этой истории, их имена и описанные события вымышлены, все совпадения с действительностью случайны, все факты — лишь плод авторской фантазии.
В прошлые новогодние каникулы мы ежедневно публиковали новый фрагмент истории Кирилла и Трикси, рассказанной нашим ведущим редактором Валентином Холмогоровым в романе «Хакеры.RU», а чуть позже эта книга вышла на бумаге, а также в электронном виде. В этом году мы решили продолжить добрую традицию: каждый день с 31 декабря по 11 января будем выкладывать отрывок продолжения этого романа, причем первые три главы будут открыты всем читателям. Затем, как и год назад, новые главы станут публиковаться раз в неделю, по субботам, и будут доступны подписчикам.
Валентин Холмогоров не только редактор «Хакера». Он написал более 45 книг, участвовал в межавторском цикле «Пограничье» Сергея Лукьяненко, а одна из книг в этом цикле была написана в соавторстве с ним самим.
Работы Валентина издавались в «АСТ» и «Альфа‑Книга» («Армада») и «Олма‑Пресс». Один из наиболее успешных проектов — серия «Хроники Аскета», в которой Холмогоров участвовал вместе с писателем‑фантастом Романом Артемьевым.
На привокзальной площади напротив автобусной остановки высился потемневший от времени памятник Ленину. Он все еще указывал рукой туда, где по замыслу скульптора должен начинаться путь в светлое будущее, но теперь там громоздился супермаркет с растянутой на весь фасад рекламой кредитов. Кирилл вспомнил: в детстве он думал, будто бронзовый Ленин обращается лично к нему — иди, сынок, ищи свою собственную цель в жизни. Он ушел. А теперь вот вернулся и вдруг осознал, что вождь указывал вовсе не туда, а может, он просто неверно выбрал изначальное направление.
Кирилл натянул на голову капюшон, сунул озябшие руки в карманы и, повернувшись спиной к монументальной фигуре Ильича, зашагал по улице Мира, которую когда‑то знал наизусть, а сейчас узнавал заново — будто случайно повстречавшуюся спустя много лет школьную подругу. Всё вроде бы на месте: тот же потрескавшийся замерзший асфальт, те же облупленные фонари с бумажными лоскутами оборванных объявлений, но что‑то, тем не менее, изменилось. Раньше здесь был газетный киоск — теперь вырос стеклянный куб с вывеской «Чай. Кофе. Выпечка». Там, где когда‑то благоухала на всю округу кислым пивом дешевая забегаловка и скандальные продавщицы ругались с вечно поддатым дедом по прозвищу Захарыч, теперь возник салон красоты с белыми шторами. Прохожих в этот ранний час было немного, но Кирилл на всякий случай отводил глаза в сторону: Подгорск — город маленький, и натыкаться на старых знакомых здесь порой получалось чаще, чем того хотелось.
На углу он притормозил у пешеходного перехода. Взгляд скользнул по витрине кафе с названием «Терраса», выхватив за стеклом мужчину в темной куртке, и Кирилл вдруг застыл на месте. Сердце дернулось, словно кто‑то резко потянул за невидимую нитку под ребрами.
Так сидел Санька — вечно сосредоточенный и в то же время расслабленный, с видом человека, готового в любую минуту вскочить и куда‑то бежать сломя голову. Но Саша погиб. На похороны Кирилл не ездил — приходил в себя в питерской больнице, а тело Санчо перевезли сюда, в Подгорск, и опустили в землю в закрытом гробу, если верить дошедшим до него мутным и сбивчивым слухам.
Рядом нетерпеливо бибикнула машина, нервно интересуясь, собирается ли он переходить улицу или так и намерен стоять истуканом? Кирилл обернулся, махнул водителю, чтобы проезжал, и когда снова взглянул в сторону окна, там уже никого не было. Пустой стол, вместо недопитой чашки кофе — одинокий стаканчик с салфетками и его собственное отражение в стекле. Показалось… Он постоял еще немного, прислушиваясь к участившемуся пульсу в висках, а потом двинулся дальше, чуть ускорив шаг и сильнее сжав пальцы в карманах.
Старая панелька встретила его знакомым с детства запахом теплой сырости из подвала, черными кляксами «хоттабычей» на мелованной изнанке лестничных пролетов и коряво исписанными маркером стенами, напоминавшими жителям подъезда о том, что Цой все еще жив. Ключ с трудом провернулся в замке, будто тот не желал впускать незваных гостей после долгой разлуки, спертый воздух рванул в открывшуюся дверь, радуясь неожиданной свободе.
В его комнате, которую мама до сих пор называла «детской», царил идеальный порядок. Книги выстроились рядком на полке, как солдаты на параде, а вот и тот самый системник — с него когда‑то все началось. Тихонечко прикрыв дверь, словно опасаясь кого‑то потревожить, Кирилл прошел в гостиную: нужно вытащить из серванта документы, которые, уезжая, он оставил здесь, а потом заглянуть к соседке тете Тане, забрать и оплатить скопившиеся счета за коммуналку. Эту квартиру он предлагал матери продать, чтобы добавить немного денег и купить что‑то в Питере, тем более недавно у него появилось в этом городе и собственное жилье. Средств, правда, хватило только на тесную и требовавшую ремонта однушку, затерявшуюся в дебрях Ржевки. Но мама от его предложения категорически отказалась, видимо не поверив до конца в то, что ее сын каким‑то непостижимым образом обзавелся своей недвижимостью в чужом мегаполисе. Кирилл вдруг подумал, что расстаться с этой квартирой навсегда все‑таки было бы безумно жаль: он попросту не мог представить себе посторонних людей, обживающих его спальню. Чуть поправив здоровье, мама твердо вознамерилась вернуться в Подгорск, к подругам и оставленной из‑за болезни работе. Что ж, там, в Питере, она и вправду чувствовала себя одинокой и потерянной. Пусть хотя бы здесь у него останется «запасной аэродром».
Усевшись за стол, Кирилл достал из рюкзака ноутбук и подключил к нему мобильник вместо GPRS-модема. Морок, овладевший им возле уличного кафе, не давал покоя. Он испытывал даже не беспокойство, а ощущение, будто тень прошлого притащилась за ним из Питера и теперь присела рядом, настырно заглядывая через плечо. Кирилл набрал в поиске знакомое название и принялся бродить по ссылкам. Компьютерный магазин, который когда‑то отжали у Санчо, теперь назывался «Икс‑Байт». Он успел превратиться в небольшую торговую сеть: три точки в Подгорске, по одной — в соседних Рогочёвске и Каменке. Причем продавали там теперь не только компы и периферию, но и диски с софтом, игровые приставки и мелкую бытовую технику. Вырос бизнес, ничего не скажешь…
Кванты информации, как фрагменты пазла, один за другим укладывались в четкую картинку. Фирма, рулившая сетью сейчас, называлась «Байкал‑Маркет», только вот ни одного упоминания о ее владельце отыскать не удалось, как Кирилл ни старался… Генеральный директор — это, понятно, наемный сотрудник, гораздо интереснее, кто на самом деле стоит за этой конторой. Гугл не помог, и Кирилл принялся шерстить местный форум, где еще пару лет назад кипела жизнь: сюда выкладывали сплетни, здесь договаривались о встречах, обсуждали, кого приняли менты и где открылась новая разливуха. Теперь сайт будто бы вымер, призрачную видимость былой тусовки создавали примерно полтора упертых завсегдатая. Зато в архивах форума Кирилл наткнулся на фамилию Бадрин. Такого Кирилл не знал, но, если верить прочитанному, этот самый Алексей Бадрин благополучно прибрал к рукам чуть ли не треть подгорского бизнеса. Банальная, в общем‑то, история: все началось с приватизации местного сталепрокатного завода, оборудование которого пошло на металлолом, а помещения сдали под склады и офисы. Потом Бадрин выкупил редакцию областной газеты, захватил городской кабельный телеканал и подгреб под себя основные информационные ресурсы Подгорска — кроме, разумеется, интернета. До интернета этот человек добрался чуть позже: самый крупный городской провайдер в прошлом году слился в экстазе с его телестудией, образовав местечковый телекоммуникационный холдинг, который начал поглощать самоорганизовавшиеся когда‑то районные локалки одну за другой. Ну и на другие успешные проекты Бадрин старался по возможности наложить лапу. Видимо, Санин магазин просто подвернулся под руку. А Денис Алексеевич, учредитель «Байкал‑Маркета», — это, стало быть, сын… Затевать войнушку с таким вот олигархом местного разлива — дело, конечно, небыстрое и чересчур хлопотное. А вот организовать им с сыночком немного интересных приключений — почему бы и нет? Может быть, Сашке там, за чертой, станет хоть чуточку веселее…
Маргарита Зиновьевна очень не любила неожиданных визитеров, но звонок в прихожей дребезжал уж слишком протяжно и настойчиво.
— Кто? — сварливо спросила пенсионерка, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть в глазок.
Можно было и не стараться: зрение с недавних пор совсем испортилось, ничего там не разглядеть, кроме мутной серой пелены.
— Жилконтора, — донесся с той стороны молодой голос.
«Что ж, жилконтора — это не сектанты или продавцы пылесосов, повадившиеся шастать по подъездам в последнее время», — подумала она, возясь с непослушным замком. За дверью стоял и приветливо улыбался парень в рабочей спецовке с большой матерчатой сумкой через плечо. Слишком волосатый для техника или электрика, да, видать, такая уж мода у нынешней молодежи пошла, патлатыми ходить.
— Добрый день, меня по вашему адресу из ЖЭКа прислали, — вежливо поздоровался парень. — Скажите, пожалуйста, у вас телевизор нормально показывает? Помех, посторонних шумов нет?
— Как это нет? — оживилась старушка, для которой телевизор остался, пожалуй, последней радостью в жизни. — Все время полосы какие‑то идут, и звук такой паршивый стал, как из колодца. А когда Мишка, балбес с первого этажа, шарманку свою включает, так вообще сплошная рябь по экрану. Как это называется, забыла… «Дренди», что ли?
— Все понятно, — нахмурился парень. — Нужно проверить и перенастроить коммунальную антенну. Вы случайно не знаете, как на крышу попасть? У нас мастер участка на больничный ушел, ключ не у кого попросить…
— А есть у меня ключ, есть, — суетливо затараторила Маргарита Зиновьевна, оборачиваясь к полочке в прихожей, — только ты это, обратно мне его принеси, слышишь? Не забудь!
— Обязательно принесу, не беспокойтесь, — заверил ее молодой человек.
Прошел час томительного ожидания, медленно потянулся второй. Маргарита Зиновьевна заварила чаю, включила и выключила телевизор, но никаких изменений в качестве картинки не обнаружила. Видать, обманул ее все‑таки паршивец, утащил ключ с концами. До чего безответственная и безалаберная молодежь пошла, совершенно невозможно им доверять!
Сменив стоптанные домашние шлепанцы на уличные туфли, чтобы ненароком не перепачкать тапки в грязи, Маргарита Зиновьевна накинула пальто и вышла на лестничную площадку. Дверь на чердак была все еще открыта. Осторожно ступая негнущимися ногами по скрипучим ступеням, она, кряхтя, поднялась наверх.
Парень из ЖЭКа стоял на крыше перед разложенным на парапете ноутбуком, сжимая в руке какую‑то странную конструкцию с проводом, прикрученным… Возможно, ей показалось, но это подозрительным образом напоминало пустую жестяную банку из‑под растворимого кофе на деревянной палке. Такая же в точности банка с надписью Nescafe, доверху наполненная окурками, стояла у них на лестничном подоконнике в качестве коллективной пепельницы. Обернувшись, парень встретился с пенсионеркой взглядом.
— Ты чего тут делаешь‑то? — сварливо поинтересовалась Маргарита Зиновьевна, полагавшая, что парнишка давным‑давно ушел по своим делам, забыв запереть чердак и вернуть ей заветный ключ.
— Чтобы правильно настроить антенну, нужно сначала найти источник помех и отфильтровать сигнал по частоте и амплитуде, — терпеливо, но совершенно непонятно ответил тот. — У нас для этого имеется специальное оборудование, видите? Но анализ занимает время. Потерпите, как закончу, я сразу же верну вам ключ. Зато у вас появится целых три новых телеканала! Нужно будет только телеприемник перенастроить…
— Ладно, ладно, работай… — закивала головой пенсионерка, разворачиваясь в тесном дверном проеме.
И вправду, чего это она? Толковый вроде мастер, делом занят. А то, что волосатый, так это времена нынче такие…
Избавившись от назойливого внимания старушки, Кирилл вновь уткнулся в экран ноутбука. Как говорится, первое правило ворчалкинга — не попадаться на глаза ворчащим пенсионерам. Плоская крыша кирпичной двухэтажки располагалась уж слишком удобно: прямо напротив центрального магазина «Икс‑Байт», самого первого, который когда‑то открыл еще Санчо. Переулок узенький, расстояние маленькое, уровень сигнала беспроводной сети вполне приемлемый, спасибо самодельной антенне. А выяснить, где обитает главная по подъезду, не составило ни малейшего труда. Сеть, правда, прикрыта WPA, ну да стемблер уже выдал Кириллу все необходимые данные. Вслед за тем запущенная им программа швырнула в эфир сигнал деаутентификации, приказывающий сбросить соединение с подключенными к точке доступа сетевыми клиентами, перехватила пакеты с запросом повторной авторизации и вытащила из потока данных хеш, который Кирилл тут же отправил на взломанный им когда‑то удаленный дедик. Теперь мощный сервер, расположенный где‑то в Канаде, старательно брутил PSK-ключ.
Кирилл смотрел, как в терминале медленно ползет счетчик перебранных последовательностей. Канадская машина работала не спеша, но без устали. Спустя четверть часа терминал мигнул: «Key found» — похоже, местный админ не утруждал себя установкой сложных паролей.
— Готово, — пробормотал он, хрустнув пальцами.
Кирилл скормил полученный ключ своему wpa_supplicant’у, и тот без лишних вопросов вписался в локалку. Сеть оказалась мелкой, населенной вполне привычным зверьем: пяток рабочих станций, старенький сервер на Windows 2000 с открытым SMB и еще одна машина — на FreeBSD, которая явно использовалась в качестве шлюза.
— Как говорил Карлсон, самое время немного пошалить, — криво усмехнувшись, произнес Кирилл, и его пальцы забегали по клавиатуре.
День не задался с самого утра. Вернее, какая‑то непруха началась еще накануне: вечером Денису пришло электронное письмо от PayPal, в котором сервис сообщал об очередном изменении правил и необходимости пройти дополнительную проверку под угрозой блокировки аккаунта. Ссылка вела на безразмерную анкету, которую он, чертыхаясь, заполнил: потребовалось заново ввести домашний адрес, телефон, пароль, все данные банковской карты, включая CVV, и даже зачем‑то пин‑код… Тупые американцы, ничего по‑человечески сделать не могут.
Проснувшись наутро в десятом часу, Денис по привычке встал на весы, однако вместо цифр на экране высветились три латинские буквы. Лаконичная надпись LoB обычно означала low battery, но иссякшего заряда севшей батарейки хватило только на то, чтобы вывести на дисплей обидное LoH, после чего весы сдохли окончательно. А потом зазвонил мобильный.
— Денис Алексеевич, вы не могли бы приехать на Октябрьскую? — раздался в трубке встревоженный голос ассистентки Алины. — Это срочно.
— Настолько срочно, что и позавтракать уже нельзя? — недовольно засопел тот.
— Желательно побыстрее, Денис Алексеевич. У нас тут все компьютеры взбесились.
Когда серебристый гелик Бадрина‑младшего притормозил у главного входа в магазин, часы показывали без четверти полдень. Внутри торгового зала слонялась публика, но продавцы, которые по установленным им правилам должны были клещом вцепиться в каждого посетителя и не отпускать его, пока тот что‑нибудь не купит, стояли у стеллажей с потерянным видом.
— Кассы не работают, — пояснила внезапно появившаяся из подсобки Алина, — и компьютеры все заблокировались…
— Как это заблокировались? — сердито поинтересовался Денис, не успевший толком позавтракать. — Так разблокируйте!
— Вы лучше сами взгляните, — потянула его за рукав Алина.
Над компом, стоявшим возле кассы, склонился вечно лохматый сисадмин Вова. При виде начальства он стыдливо попытался отвернуть экран в сторону, но Денис рывком дернул монитор к себе, оттеснив админа плечом. Все пространство дисплея занимала фотография самого Дениса Алексеевича Бадрина, сделанная на каком‑то корпоративе в позапрошлом году, очень неудачная — с выпирающим вперед безразмерным пузом и обвислыми, как у бассета, щеками. А ниже красовалась огромная корявая надпись ярко‑красными буквами: «ЛОХ!»
— Это какой‑то необычный винлокер, — залепетал непонятное Вова, — он блокирует клавиатуру и мышь, я думал, там шелл, как обычно, подменили, но он даже винду загрузить не дает… Похоже, в загрузочную запись прописался и при старте машины передает управление на вирусный код, который сразу вот это запускает…
— Ты мне мозги не пудри, — рявкнул Бадрин, чувствуя, как его обвислые щеки наливаются кровью, — крутись как хочешь, но чтобы компы и кассы через час работали!
— А с этим что делать, Денис Алексеевич? — наивно хлопая ресницами, спросила Алина.
Проследив за ее взглядом, Бадрин уткнулся глазами в бегущую строку, закрепленную изнутри торгового зала напротив витрины так, чтобы ее было хорошо видно с улицы. По стеклу неторопливо скользило отражение разноцветного, как клоунский парик, текста: «Наши компы — полное дерьмо! Не покупайте их! Бадрин — лох! Панки — хой!»
— Там пароль поменялся… — снова залепетал Вова. — Теперь в настройки не попасть…
— Отключить! — заорал, будто раненый бизон, Денис Алексеевич. — Немедленно!
Нет, нужно срочно перекусить, от пережитого стресса аппетит разыгрался еще сильнее. В двухэтажке напротив вроде бы была какая‑то тошниловка…
«Черт знает что такое», — бормотал он про себя, протягивая банковскую карточку девушке за стойкой. Терминал жалобно пискнул, из чрева кассовой машины выполз огрызок ленты.
— Недостаточно средств на карте, — печально сообщила девушка.
— Как это? — оторопело тряхнул головой Денис.
Еще накануне на его счете лежала весьма неприличная сумма.
— Не знаю, — пожала плечами девица, — попробуете другую карту? Может, наличные?
Надо срочно ехать в банк, выяснять, куда пропали деньги. Только машину нужно заправить… Черт, а ведь наличных у него и вправду нет ни копейки…
Несчастный сисадмин Вова растерянно пялился в синий экран BIOS, раздумывая, стоит ли заняться переустановкой винды прямо сейчас, или лучше сразу пойти и утопиться в Подгорке? Когда он делал последнюю резервную копию? Кажется, пару месяцев назад… Это с рабочих станций, а с сервака — так вообще при царе Горохе… За спиной раздалось знакомое сопение. Он обернулся и невольно втянул голову в плечи. Алинка, выдра губастая, куда‑то свалила, оставив его один на один с разъяренным начальством. А вот, собственно, и оно. Вова зажмурился, не ожидая от очередного появления Бадрина ничего хорошего.
— Володя, — отводя взгляд в сторону, непривычно мягким голосом произнес Денис Алексеевич, — у тебя деньги есть? Одолжи мне тысчонку, пожалуйста.
Компьютер громко пискнул и перезагрузился. На экран предательски выплыла уже знакомая картинка с лаконичной красной надписью.