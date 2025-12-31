Эта исто­рия — про­дол­жение ро­мана «Хакеры.RU» , который мы начали пуб­ликовать на стра­ницах «Хакера» ров­но год назад. Рас­сказ о прик­лючени­ях Кирил­ла и Трик­си запом­нился нашим читате­лям, и мы решили вновь вер­нуть­ся к этим геро­ям, что­бы рас­ска­зать о том, как сло­жилась их даль­нейшая судь­ба.

На вся­кий слу­чай напоми­наем, что все пер­сонажи этой исто­рии, их име­на и опи­сан­ные события вымыш­лены, все сов­падения с дей­стви­тель­ностью слу­чай­ны, все фак­ты — лишь плод автор­ской фан­тазии.

От редакции В прош­лые новогод­ние канику­лы мы ежед­невно пуб­ликова­ли новый фраг­мент исто­рии Кирил­ла и Трик­си, рас­ска­зан­ной нашим ведущим редак­тором Вален­тином Хол­могоро­вым в романе «Хакеры.RU», а чуть поз­же эта кни­га выш­ла на бумаге, а так­же в элек­трон­ном виде. В этом году мы решили про­дол­жить доб­рую тра­дицию: каж­дый день с 31 декаб­ря по 11 янва­ря будем вык­ладывать отры­вок про­дол­жения это­го романа, при­чем пер­вые три гла­вы будут откры­ты всем читате­лям. Затем, как и год назад, новые гла­вы ста­нут пуб­ликовать­ся раз в неделю, по суб­ботам, и будут дос­тупны под­писчи­кам. Ва­лен­тин Хол­могоров не толь­ко редак­тор «Хакера». Он написал более 45 книг, учас­тво­вал в межав­тор­ском цик­ле «Пог­раничье» Сер­гея Лукь­янен­ко, а одна из книг в этом цик­ле была написа­на в соав­торс­тве с ним самим. Ра­боты Вален­тина изда­вались в «АСТ» и «Аль­фа‑Кни­га» («Арма­да») и «Олма‑Пресс». Один из наибо­лее успешных про­ектов — серия «Хро­ники Аске­та», в которой Хол­могоров учас­тво­вал вмес­те с писате­лем‑фан­тастом Романом Артемь­евым.

На при­вок­заль­ной пло­щади нап­ротив авто­бус­ной оста­нов­ки высил­ся потем­невший от вре­мени памят­ник Ленину. Он все еще ука­зывал рукой туда, где по замыс­лу скуль­пто­ра дол­жен начинать­ся путь в свет­лое будущее, но теперь там гро­моз­дился супер­маркет с рас­тянутой на весь фасад рек­ламой кре­дитов. Кирилл вспом­нил: в детс­тве он думал, буд­то брон­зовый Ленин обра­щает­ся лич­но к нему — иди, сынок, ищи свою собс­твен­ную цель в жиз­ни. Он ушел. А теперь вот вер­нулся и вдруг осоз­нал, что вождь ука­зывал вов­се не туда, а может, он прос­то невер­но выб­рал изна­чаль­ное нап­равле­ние.

Ки­рилл натянул на голову капюшон, сунул озяб­шие руки в кар­маны и, повер­нувшись спи­ной к монумен­таль­ной фигуре Иль­ича, зашагал по ули­це Мира, которую ког­да‑то знал наизусть, а сей­час узна­вал заново — буд­то слу­чай­но повс­тре­чав­шуюся спус­тя мно­го лет школь­ную под­ругу. Всё вро­де бы на мес­те: тот же пот­рескав­ший­ся замер­зший асфальт, те же облуплен­ные фонари с бумаж­ными лос­кутами обор­ванных объ­явле­ний, но что‑то, тем не менее, изме­нилось. Рань­ше здесь был газет­ный киоск — теперь вырос стек­лянный куб с вывес­кой «Чай. Кофе. Выпеч­ка». Там, где ког­да‑то бла­гоуха­ла на всю окру­гу кис­лым пивом дешевая забега­лов­ка и скан­даль­ные про­дав­щицы ругались с веч­но под­датым дедом по проз­вищу Захарыч, теперь воз­ник салон кра­соты с белыми што­рами. Про­хожих в этот ран­ний час было нем­ного, но Кирилл на вся­кий слу­чай отво­дил гла­за в сто­рону: Под­горск — город малень­кий, и натыкать­ся на ста­рых зна­комых здесь порой получа­лось чаще, чем того хотелось.

На углу он при­тор­мозил у пешеход­ного перехо­да. Взгляд сколь­знул по вит­рине кафе с наз­вани­ем «Тер­раса», вых­ватив за стек­лом муж­чину в тем­ной кур­тке, и Кирилл вдруг зас­тыл на мес­те. Сер­дце дер­нулось, слов­но кто‑то рез­ко потянул за невиди­мую нит­ку под реб­рами.

Так сидел Сань­ка — веч­но сос­редото­чен­ный и в то же вре­мя рас­слаб­ленный, с видом челове­ка, готово­го в любую минуту вско­чить и куда‑то бежать сло­мя голову. Но Саша погиб. На похоро­ны Кирилл не ездил — при­ходил в себя в питер­ской боль­нице, а тело Сан­чо перевез­ли сюда, в Под­горск, и опус­тили в зем­лю в зак­рытом гро­бу, если верить дошед­шим до него мут­ным и сбив­чивым слу­хам.

Ря­дом нетер­пеливо бибик­нула машина, нер­вно инте­ресу­ясь, собира­ется ли он перехо­дить ули­цу или так и намерен сто­ять исту­каном? Кирилл обер­нулся, мах­нул водите­лю, что­бы про­езжал, и ког­да сно­ва взгля­нул в сто­рону окна, там уже никого не было. Пус­той стол, вмес­то недопи­той чаш­ки кофе — оди­нокий ста­кан­чик с сал­фетка­ми и его собс­твен­ное отра­жение в стек­ле. Показа­лось… Он пос­тоял еще нем­ного, прис­лушива­ясь к учас­тивше­муся пуль­су в вис­ках, а потом дви­нул­ся даль­ше, чуть уско­рив шаг и силь­нее сжав паль­цы в кар­манах.

Ста­рая панель­ка встре­тила его зна­комым с детс­тва запахом теп­лой сырос­ти из под­вала, чер­ными кляк­сами «хот­табычей» на мелован­ной изнанке лес­тнич­ных про­летов и коряво испи­сан­ными мар­кером сте­нами, напоми­нав­шими жителям подъ­езда о том, что Цой все еще жив. Ключ с тру­дом про­вер­нулся в зам­ке, буд­то тот не желал впус­кать нез­ваных гос­тей пос­ле дол­гой раз­луки, спер­тый воз­дух рва­нул в открыв­шуюся дверь, раду­ясь неожи­дан­ной сво­боде.

В его ком­нате, которую мама до сих пор называ­ла «дет­ской», царил иде­аль­ный порядок. Кни­ги выс­тро­ились ряд­ком на пол­ке, как сол­даты на параде, а вот и тот самый сис­темник — с него ког­да‑то все началось. Тихонеч­ко прик­рыв дверь, слов­но опа­саясь кого‑то пот­ревожить, Кирилл про­шел в гос­тиную: нуж­но вытащить из сер­ванта докумен­ты, которые, уез­жая, он оста­вил здесь, а потом заг­лянуть к сосед­ке тете Тане, заб­рать и опла­тить ско­пив­шиеся сче­та за ком­мунал­ку. Эту квар­тиру он пред­лагал матери про­дать, что­бы добавить нем­ного денег и купить что‑то в Питере, тем более недав­но у него появи­лось в этом городе и собс­твен­ное жилье. Средств, прав­да, хва­тило толь­ко на тес­ную и тре­бовав­шую ремон­та однушку, затеряв­шуюся в деб­рях Ржев­ки. Но мама от его пред­ложения катего­ричес­ки отка­залась, видимо не поверив до кон­ца в то, что ее сын каким‑то непос­тижимым обра­зом обза­вел­ся сво­ей нед­вижимостью в чужом мегапо­лисе. Кирилл вдруг подумал, что рас­стать­ся с этой квар­тирой нав­сегда все‑таки было бы безум­но жаль: он поп­росту не мог пред­ста­вить себе пос­торон­них людей, обжи­вающих его спаль­ню. Чуть поп­равив здо­ровье, мама твер­до воз­намери­лась вер­нуть­ся в Под­горск, к под­ругам и оставлен­ной из‑за болез­ни работе. Что ж, там, в Питере, она и вправ­ду чувс­тво­вала себя оди­нокой и потерян­ной. Пусть хотя бы здесь у него оста­нет­ся «запас­ной аэрод­ром».

Усев­шись за стол, Кирилл дос­тал из рюк­зака ноут­бук и под­клю­чил к нему мобиль­ник вмес­то GPRS-модема. Морок, овла­дев­ший им воз­ле улич­ного кафе, не давал покоя. Он испы­тывал даже не бес­покой­ство, а ощу­щение, буд­то тень прош­лого при­тащи­лась за ним из Питера и теперь при­села рядом, нас­тырно заг­лядывая через пле­чо. Кирилл наб­рал в поис­ке зна­комое наз­вание и при­нял­ся бро­дить по ссыл­кам. Компь­ютер­ный магазин, который ког­да‑то отжа­ли у Сан­чо, теперь называл­ся «Икс‑Байт». Он успел прев­ратить­ся в неболь­шую тор­говую сеть: три точ­ки в Под­гор­ске, по одной — в сосед­них Рогочёв­ске и Камен­ке. При­чем про­дава­ли там теперь не толь­ко ком­пы и перифе­рию, но и дис­ки с соф­том, игро­вые прис­тавки и мел­кую бытовую тех­нику. Вырос биз­нес, ничего не ска­жешь…

Кван­ты информа­ции, как фраг­менты паз­ла, один за дру­гим укла­дыва­лись в чет­кую кар­тинку. Фир­ма, рулив­шая сетью сей­час, называ­лась «Бай­кал‑Мар­кет», толь­ко вот ни одно­го упо­мина­ния о ее вла­дель­це отыс­кать не уда­лось, как Кирилл ни ста­рал­ся… Генераль­ный дирек­тор — это, понят­но, наем­ный сот­рудник, гораз­до инте­рес­нее, кто на самом деле сто­ит за этой кон­торой. Гугл не помог, и Кирилл при­нял­ся шер­стить мес­тный форум, где еще пару лет назад кипела жизнь: сюда вык­ладыва­ли сплет­ни, здесь догова­рива­лись о встре­чах, обсужда­ли, кого при­няли мен­ты и где откры­лась новая раз­ливуха. Теперь сайт буд­то бы вымер, приз­рачную видимость былой тусов­ки соз­давали при­мер­но пол­тора упер­тых зав­сегда­тая. Зато в архи­вах форума Кирилл нат­кнул­ся на фамилию Бад­рин. Такого Кирилл не знал, но, если верить про­читан­ному, этот самый Алек­сей Бад­рин бла­гопо­луч­но приб­рал к рукам чуть ли не треть под­гор­ско­го биз­неса. Баналь­ная, в общем‑то, исто­рия: все началось с при­вати­зации мес­тно­го ста­леп­рокат­ного завода, обо­рудо­вание которо­го пош­ло на метал­лолом, а помеще­ния сда­ли под скла­ды и офи­сы. Потом Бад­рин выкупил редак­цию облас­тной газеты, зах­ватил город­ской кабель­ный телека­нал и под­греб под себя основные информа­цион­ные ресур­сы Под­гор­ска — кро­ме, разуме­ется, интерне­та. До интерне­та этот человек доб­рался чуть поз­же: самый круп­ный город­ской про­вай­дер в прош­лом году слил­ся в экста­зе с его телес­туди­ей, обра­зовав мес­течко­вый телеком­муника­цион­ный хол­динг, который начал пог­лощать само­орга­низо­вав­шиеся ког­да‑то рай­онные локал­ки одну за дру­гой. Ну и на дру­гие успешные про­екты Бад­рин ста­рал­ся по воз­можнос­ти наложить лапу. Видимо, Санин магазин прос­то под­вернул­ся под руку. А Денис Алек­сеевич, учре­дитель «Бай­кал‑Мар­кета», — это, ста­ло быть, сын… Затевать вой­нуш­ку с таким вот оли­гар­хом мес­тно­го раз­лива — дело, конеч­но, небыс­трое и черес­чур хло­пот­ное. А вот орга­низо­вать им с сыноч­ком нем­ного инте­рес­ных прик­лючений — почему бы и нет? Может быть, Саш­ке там, за чер­той, ста­нет хоть чуточ­ку веселее…

Мар­гарита Зиновь­евна очень не любила неожи­дан­ных визите­ров, но зво­нок в при­хожей дре­без­жал уж слиш­ком про­тяж­но и нас­той­чиво.

— Кто? — свар­ливо спро­сила пен­сионер­ка, под­нима­ясь на цыпоч­ки, что­бы заг­лянуть в гла­зок.

Мож­но было и не ста­рать­ся: зре­ние с недав­них пор сов­сем испорти­лось, ничего там не раз­гля­деть, кро­ме мут­ной серой пелены.

— Жил­конто­ра, — донес­ся с той сто­роны молодой голос.

«Что ж, жил­конто­ра — это не сек­танты или про­дав­цы пылесо­сов, повадив­шиеся шас­тать по подъ­ездам в пос­леднее вре­мя», — подума­ла она, возясь с непос­лушным зам­ком. За дверью сто­ял и при­вет­ливо улы­бал­ся парень в рабочей спе­цов­ке с боль­шой матер­чатой сум­кой через пле­чо. Слиш­ком волоса­тый для тех­ника или элек­три­ка, да, видать, такая уж мода у нынеш­ней молоде­жи пош­ла, пат­латыми ходить.

— Доб­рый день, меня по вашему адре­су из ЖЭКа прис­лали, — веж­ливо поз­доровал­ся парень. — Ска­жите, пожалуй­ста, у вас телеви­зор нор­маль­но показы­вает? Помех, пос­торон­них шумов нет?

— Как это нет? — ожи­вилась ста­руш­ка, для которой телеви­зор остался, пожалуй, пос­ледней радостью в жиз­ни. — Все вре­мя полосы какие‑то идут, и звук такой пар­шивый стал, как из колод­ца. А ког­да Миш­ка, бал­бес с пер­вого эта­жа, шар­манку свою вклю­чает, так вооб­ще сплош­ная рябь по экра­ну. Как это называ­ется, забыла… «Дрен­ди», что ли?

— Все понят­но, — нах­мурил­ся парень. — Нуж­но про­верить и перенас­тро­ить ком­муналь­ную антенну. Вы слу­чай­но не зна­ете, как на кры­шу попасть? У нас мас­тер учас­тка на боль­нич­ный ушел, ключ не у кого поп­росить…

— А есть у меня ключ, есть, — сует­ливо затара­тори­ла Мар­гарита Зиновь­евна, обо­рачи­ваясь к полоч­ке в при­хожей, — толь­ко ты это, обратно мне его при­неси, слы­шишь? Не забудь!

— Обя­затель­но при­несу, не бес­покой­тесь, — заверил ее молодой человек.

Про­шел час томитель­ного ожи­дания, мед­ленно потянул­ся вто­рой. Мар­гарита Зиновь­евна завари­ла чаю, вклю­чила и вык­лючила телеви­зор, но никаких изме­нений в качес­тве кар­тинки не обна­ружи­ла. Видать, обма­нул ее все‑таки пар­шивец, ута­щил ключ с кон­цами. До чего безот­ветс­твен­ная и безала­бер­ная молодежь пош­ла, совер­шенно невоз­можно им доверять!

Сме­нив стоп­танные домаш­ние шле­пан­цы на улич­ные туф­ли, что­бы ненаро­ком не перепач­кать тап­ки в гря­зи, Мар­гарита Зиновь­евна накину­ла паль­то и выш­ла на лес­тнич­ную пло­щад­ку. Дверь на чер­дак была все еще откры­та. Осто­рож­но сту­пая нег­нущими­ся ногами по скри­пучим сту­пеням, она, крях­тя, под­нялась наверх.

Па­рень из ЖЭКа сто­ял на кры­ше перед раз­ложен­ным на парапе­те ноут­буком, сжи­мая в руке какую‑то стран­ную конс­трук­цию с про­водом, прик­ручен­ным… Воз­можно, ей показа­лось, но это подоз­ритель­ным обра­зом напоми­нало пус­тую жес­тяную бан­ку из‑под рас­тво­римо­го кофе на деревян­ной пал­ке. Такая же в точ­ности бан­ка с над­писью Nescafe, довер­ху напол­ненная окур­ками, сто­яла у них на лес­тнич­ном подокон­нике в качес­тве кол­лектив­ной пепель­ницы. Обер­нувшись, парень встре­тил­ся с пен­сионер­кой взгля­дом.

— Ты чего тут дела­ешь‑то? — свар­ливо поин­тересо­валась Мар­гарита Зиновь­евна, полагав­шая, что пар­нишка дав­ным‑дав­но ушел по сво­им делам, забыв запереть чер­дак и вер­нуть ей завет­ный ключ.

— Что­бы пра­виль­но нас­тро­ить антенну, нуж­но сна­чала най­ти источник помех и отфиль­тро­вать сиг­нал по час­тоте и ампли­туде, — тер­пеливо, но совер­шенно непонят­но отве­тил тот. — У нас для это­го име­ется спе­циаль­ное обо­рудо­вание, видите? Но ана­лиз занима­ет вре­мя. Потер­пите, как закон­чу, я сра­зу же вер­ну вам ключ. Зато у вас появит­ся целых три новых телека­нала! Нуж­но будет толь­ко телеп­рием­ник перенас­тро­ить…

— Лад­но, лад­но, работай… — закива­ла головой пен­сионер­ка, раз­ворачи­ваясь в тес­ном двер­ном про­еме.

И вправ­ду, чего это она? Тол­ковый вро­де мас­тер, делом занят. А то, что волоса­тый, так это вре­мена нын­че такие…

Из­бавив­шись от назой­ливого вни­мания ста­руш­ки, Кирилл вновь уткнул­ся в экран ноут­бука. Как говорит­ся, пер­вое пра­вило вор­чалкин­га — не попадать­ся на гла­за вор­чащим пен­сионе­рам. Плос­кая кры­ша кир­пичной дву­хэтаж­ки рас­полага­лась уж слиш­ком удоб­но: пря­мо нап­ротив цен­траль­ного магази­на «Икс‑Байт», самого пер­вого, который ког­да‑то открыл еще Сан­чо. Пере­улок узень­кий, рас­сто­яние малень­кое, уро­вень сиг­нала бес­про­вод­ной сети впол­не при­емле­мый, спа­сибо самодель­ной антенне. А выяс­нить, где оби­тает глав­ная по подъ­езду, не сос­тавило ни малей­шего тру­да. Сеть, прав­да, прик­рыта WPA, ну да стем­блер уже выдал Кирил­лу все необ­ходимые дан­ные. Вслед за тем запущен­ная им прог­рамма швыр­нула в эфир сиг­нал деаутен­тифика­ции, при­казы­вающий сбро­сить соеди­нение с под­клю­чен­ными к точ­ке дос­тупа сетевы­ми кли­ента­ми, перех­ватила пакеты с зап­росом пов­торной авто­риза­ции и вытащи­ла из потока дан­ных хеш, который Кирилл тут же отпра­вил на взло­ман­ный им ког­да‑то уда­лен­ный дедик. Теперь мощ­ный сер­вер, рас­положен­ный где‑то в Канаде, ста­ратель­но бру­тил PSK-ключ.

Ки­рилл смот­рел, как в тер­минале мед­ленно пол­зет счет­чик переб­ранных пос­ледова­тель­нос­тей. Канад­ская машина работа­ла не спе­ша, но без уста­ли. Спус­тя чет­верть часа тер­минал миг­нул: «Key found» — похоже, мес­тный админ не утруждал себя уста­нов­кой слож­ных паролей.

— Готово, — про­бор­мотал он, хрус­тнув паль­цами.

Ки­рилл скор­мил получен­ный ключ сво­ему wpa_supplicant’у, и тот без лиш­них воп­росов впи­сал­ся в локал­ку. Сеть ока­залась мел­кой, населен­ной впол­не при­выч­ным зверь­ем: пяток рабочих стан­ций, ста­рень­кий сер­вер на Windows 2000 с откры­тым SMB и еще одна машина — на FreeBSD, которая явно исполь­зовалась в качес­тве шлю­за.

— Как говорил Кар­лсон, самое вре­мя нем­ного пошалить, — кри­во усмехнув­шись, про­изнес Кирилл, и его паль­цы забега­ли по кла­виату­ре.

День не задал­ся с самого утра. Вер­нее, какая‑то неп­руха началась еще накану­не: вечером Денису приш­ло элек­трон­ное пись­мо от PayPal, в котором сер­вис сооб­щал об оче­ред­ном изме­нении пра­вил и необ­ходимос­ти прой­ти допол­нитель­ную про­вер­ку под угро­зой бло­киров­ки акка­унта. Ссыл­ка вела на без­размер­ную анке­ту, которую он, чер­тыха­ясь, запол­нил: пот­ребова­лось заново ввес­ти домаш­ний адрес, телефон, пароль, все дан­ные бан­ков­ской кар­ты, вклю­чая CVV, и даже зачем‑то пин‑код… Тупые аме­рикан­цы, ничего по‑челове­чес­ки сде­лать не могут.

Прос­нувшись наут­ро в десятом часу, Денис по при­выч­ке встал на весы, одна­ко вмес­то цифр на экра­не выс­ветились три латин­ские бук­вы. Лаконич­ная над­пись LoB обыч­но озна­чала low battery, но иссякше­го заряда сев­шей батарей­ки хва­тило толь­ко на то, что­бы вывес­ти на дис­плей обид­ное LoH, пос­ле чего весы сдох­ли окон­чатель­но. А потом заз­вонил мобиль­ный.

— Денис Алек­сеевич, вы не мог­ли бы при­ехать на Октябрь­скую? — раз­дался в труб­ке встре­вожен­ный голос ассистен­тки Али­ны. — Это сроч­но.

— Нас­толь­ко сроч­но, что и позав­тра­кать уже нель­зя? — недоволь­но засопел тот.

— Желатель­но побыс­трее, Денис Алек­сеевич. У нас тут все компь­юте­ры взбе­сились.

Ког­да сереб­ристый гелик Бад­рина‑млад­шего при­тор­мозил у глав­ного вхо­да в магазин, часы показы­вали без чет­верти пол­день. Внут­ри тор­гового зала сло­нялась пуб­лика, но про­дав­цы, которые по уста­нов­ленным им пра­вилам дол­жны были кле­щом вце­пить­ся в каж­дого посети­теля и не отпускать его, пока тот что‑нибудь не купит, сто­яли у стел­лажей с потерян­ным видом.

— Кас­сы не работа­ют, — пояс­нила вне­зап­но появив­шаяся из под­собки Али­на, — и компь­юте­ры все заб­локиро­вались…

— Как это заб­локиро­вались? — сер­дито поин­тересо­вал­ся Денис, не успевший тол­ком позав­тра­кать. — Так раз­бло­кируй­те!

— Вы луч­ше сами взгля­ните, — потяну­ла его за рукав Али­на.

Над ком­пом, сто­явшим воз­ле кас­сы, скло­нил­ся веч­но лох­матый сисад­мин Вова. При виде началь­ства он стыд­ливо попытал­ся отвернуть экран в сто­рону, но Денис рыв­ком дер­нул монитор к себе, оттеснив адми­на пле­чом. Все прос­транс­тво дис­плея занима­ла фотог­рафия самого Дениса Алек­сееви­ча Бад­рина, сде­лан­ная на каком‑то кор­порати­ве в позап­рошлом году, очень неудач­ная — с выпира­ющим впе­ред без­размер­ным пузом и обвислы­ми, как у бас­сета, щеками. А ниже кра­сова­лась огромная корявая над­пись ярко‑крас­ными бук­вами: «ЛОХ!»

— Это какой‑то необыч­ный вин­локер, — залепе­тал непонят­ное Вова, — он бло­киру­ет кла­виату­ру и мышь, я думал, там шелл, как обыч­но, под­менили, но он даже вин­ду заг­рузить не дает… Похоже, в заг­рузоч­ную запись про­писал­ся и при стар­те машины переда­ет управле­ние на вирус­ный код, который сра­зу вот это запус­кает…

— Ты мне моз­ги не пуд­ри, — ряв­кнул Бад­рин, чувс­твуя, как его обвислые щеки налива­ются кровью, — кру­тись как хочешь, но что­бы ком­пы и кас­сы через час работа­ли!

— А с этим что делать, Денис Алек­сеевич? — наив­но хло­пая рес­ницами, спро­сила Али­на.

Прос­ледив за ее взгля­дом, Бад­рин уткнул­ся гла­зами в бегущую стро­ку, зак­реплен­ную изнутри тор­гового зала нап­ротив вит­рины так, что­бы ее было хорошо вид­но с ули­цы. По стек­лу нетороп­ливо сколь­зило отра­жение раз­ноцвет­ного, как кло­унский парик, тек­ста: «Наши ком­пы — пол­ное дерь­мо! Не покупай­те их! Бад­рин — лох! Пан­ки — хой!»

— Там пароль поменял­ся… — сно­ва залепе­тал Вова. — Теперь в нас­трой­ки не попасть…

— Отклю­чить! — заорал, буд­то раненый бизон, Денис Алек­сеевич. — Немед­ленно!

Нет, нуж­но сроч­но переку­сить, от пережи­того стрес­са аппе­тит разыг­рался еще силь­нее. В дву­хэтаж­ке нап­ротив вро­де бы была какая‑то тош­нилов­ка…

«Черт зна­ет что такое», — бор­мотал он про себя, про­тяги­вая бан­ков­скую кар­точку девуш­ке за стой­кой. Тер­минал жалоб­но пис­кнул, из чре­ва кас­совой машины выполз огры­зок лен­ты.

— Недос­таточ­но средств на кар­те, — печаль­но сооб­щила девуш­ка.

— Как это? — ото­ропе­ло трях­нул головой Денис.

Еще накану­не на его сче­те лежала весь­ма неп­рилич­ная сум­ма.

— Не знаю, — пожала пле­чами девица, — поп­робу­ете дру­гую кар­ту? Может, налич­ные?

На­до сроч­но ехать в банк, выяс­нять, куда про­пали день­ги. Толь­ко машину нуж­но зап­равить… Черт, а ведь налич­ных у него и вправ­ду нет ни копей­ки…

Нес­час­тный сисад­мин Вова рас­терян­но пялил­ся в синий экран BIOS, раз­думывая, сто­ит ли занять­ся пере­уста­нов­кой вин­ды пря­мо сей­час, или луч­ше сра­зу пой­ти и уто­пить­ся в Под­горке? Ког­да он делал пос­леднюю резер­вную копию? Кажет­ся, пару месяцев назад… Это с рабочих стан­ций, а с сер­вака — так вооб­ще при царе Горохе… За спи­ной раз­далось зна­комое сопение. Он обер­нулся и неволь­но втя­нул голову в пле­чи. Алин­ка, выд­ра губас­тая, куда‑то сва­лила, оста­вив его один на один с разъ­ярен­ным началь­ством. А вот, собс­твен­но, и оно. Вова заж­мурил­ся, не ожи­дая от оче­ред­ного появ­ления Бад­рина ничего хороше­го.

— Володя, — отво­дя взгляд в сто­рону, неп­ривыч­но мяг­ким голосом про­изнес Денис Алек­сеевич, — у тебя день­ги есть? Одол­жи мне тыс­чонку, пожалуй­ста.

Компь­ютер гром­ко пис­кнул и перезаг­рузил­ся. На экран пре­датель­ски вып­лыла уже зна­комая кар­тинка с лаконич­ной крас­ной над­писью.