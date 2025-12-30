Эксперты TRM Labs обнаружили, что украденные во время взлома LastPass в 2022 году зашифрованные резервные копии хранилищ до сих пор позволяют злоумышленникам взламывать слабые мастер-пароли и похищать криптовалюту.

Напомним, что в 2022 году менеджер паролей LastPass пострадал от крупной утечки данных. Тогда хакеры взломали домашний ПК сотрудника компании и в результате получили доступ к информации пользователей, включая зашифрованные хранилища паролей. В них хранились учетные данные, приватные ключи от криптокошельков и seed-фразы.

Сразу после взлома представители LastPass предупреждали пользователей, что злоумышленники могут применить брутфорс для подбора мастер-паролей и расшифровки украденных данных. Новое исследование TRM Labs подтверждает, что в итоге именно это и произошло.

«Любое хранилище, защищенное слабым мастер-паролем, рано или поздно могло быть расшифровано офлайн. Взлом 2022 года превратился в многолетнее окно возможностей для атакующих — они методично взламывали пароли и похищали активы. Пользователи не меняли пароли и не улучшали защиту хранилищ, поэтому атаки продолжались даже спустя годы. Последние кражи из кошельков зафиксированы в конце 2025 года», — рассказывают исследователи.

Блокчейн-аналитики пишут, что обычно с этой активностью связаны русскоязычные киберпреступники. Так, по данным исследователей, один из российских обменников получал средства, связанные с утечкой данных LastPass, в октябре 2025 года.

Связь с хакерами из РФ прослеживается по двум направлениям. Во-первых, в цепочке отмывания средств используются биржи, которые обычно ассоциируются с русскоязычной киберпреступной экосистемой. Во-вторых, операционные связи прослеживаются по кошелькам, взаимодействующим с криптовалютными миксерами до и после процесса микширования и отмывания средств.

TRM Labs удалось отследить более 35 млн долларов похищенных цифровых активов. Из них 28 млн конвертировали в биткоин и отмыли через Wasabi Wallet в период с конца 2024-го по начало 2025 года. Еще 7 млн были связаны с новой волной атак, обнаруженной в сентябре 2025 года.

Украденные средства проходили через сервис Cryptomixer[.]io, а затем выводились через Cryptex и Audia6. Стоит отметить, что в сентябре 2024 года Минфин США ввел санкции против Cryptex, так как биржа якобы помогала киберпреступникам отмывать криптовалюту и фиатные деньги.