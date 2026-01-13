Microsoft начала тестировать новую политику, которая позволит ИТ-администраторам удалять ИИ-ассистента Copilot с корпоративных устройств. Это касается компьютеров, которые управляются централизованно через Intune или System Center Configuration Manager.

Новая политика RemoveMicrosoftCopilotApp была добавлена в сборку Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (KB5072046), которая доступна для участников программы Windows Insider в каналах Dev и Beta. Как сообщили разработчики, после активации политики Copilot удаляется автоматически.

Однако отмечается, что работает это не для всех установок. Так, политика сработает лишь при соблюдении ряда условий: на устройстве установлены одновременно Microsoft 365 Copilot и Microsoft Copilot, а сам Copilot не устанавливался пользователем вручную, и приложение не запускалось последние 28 дней.

«Теперь администраторы могут удалить Microsoft Copilot для конкретного пользователя, активировав новую политику RemoveMicrosoftCopilotApp, — объясняют в Microsoft. — При включении политики приложение удалится однократно. Пользователь при желании сможет переустановить его самостоятельно. Политика доступна для редакций Enterprise, Pro и EDU».

Чтобы активировать политику, нужно открыть редактор групповых политик и перейти в: User Configuration → Administrative Templates → Windows AI → Remove Microsoft Copilot App.

Помимо добавления новой политики, упомянутая выше сборка исправляет известную проблему в работе «Проводника», из-за которой процесс explorer.exe экстренно завершался при вызове контекстного меню рабочего стола. Также разработчики устранили баг, вызывавший зависание страницы настроек Windows Update во время загрузки.